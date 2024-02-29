البنك الأهلي السعودي يعود إلى الأسواق العالمية بصفقة صكوك مستدامة رائدة

(MENAFN
- SNB) نجح البنك الأهلي السعودي في إصدار صكوك جديدة مستدامة بقيمة 850 مليون دولار أمريكي ضمن إطار التمويل المستدام الخاص به، مما يمثل ثاني إصدار عام للصكوك المتوائمة مع المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وذلك بعد طرحه الأول في عام 2022م. ويعكس هذا الإصدار التزام البنك الأهلي السعودي بأن يصبح قوة مالية إقليمية تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة.
حقق البنك الأهلي السعودي نجاحاً كبيراً من حيث السعر وتجاوز أهدافه من حيث حجم الإصدار، كما بلغت اجمالي الطلبات للصكوك ذروتها عند 4.1 مليار دولار أمريكي، مما يمثل معدل زيادة بمقدار 4.8 اضعاف. وقد أدى الطلب الاستثنائي الكبير لإصدار البنك الأهلي السعودي بتحديد سعر الإصدار بفارق سعري ضئيل للغاية وزيادة حجم الإصدار، حيث تم تحديد السعر النهائي عند أدنى فارق سعري على طرح عام لبنك سعودي منذ الإصدار الأخير للبنك الأهلي السعودي في يناير 2022م.
بالإضافة إلى الإنجاز الاستثنائي على الصعيدين الاقتصادي والمالي لهذه الصفقة، يعتبر التخصيص النهائي للإصدار متنوع بشكل كبير، وذلك من خلال توجيه ما يقارب 60٪ من الإصدار إلى المستثمرين الاجانب من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعد ذلك دليلاً على الجهود التي يبذلها البنك الأهلي السعودي في التفاعل مع مجموعة واسعة من كبار المستثمرين الاجانب، إلى جانب القوة الائتمانية للبنك التي تجذب المستثمرين في العالم.
وفي الفترة التي سبقت الإصدار، اجتمع البنك الأهلي السعودي مع اكثر من 20 صندوق وجهة استثمارية، بما في ذلك الصناديق المتخصصة في المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأوضح الأستاذ فواز الثميري، نائب الرئيس التنفيذي الأول - رئيس مجموعة أعمال الخزينة في البنك الأهلي السعودي: "أن نتيجة هذه الصفقة تتوافق مع جهود البنك المستمرة لتنويع مصادر التمويل، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030. وأضاف قائلاً "نحن سعداء جداً بأن يواصل البنك الأهلي السعودي جذب اهتمام واسع النطاق من المستثمرين الاجانب من خلال جهود البنك المستمرة في التفاعل مع المستثمرين على أساس إطاره للتمويل المستدام الذي أتاح لنا الفرصة لإلقاء الضوء حول الأنشطة التي تسهم في المبادرات الوطنية الهامة بهدف التأثير الإيجابي على البيئة والمجتمع الذي نعمل فيه".
يرتكز إطار التمويل المستدام بالبنك الأهلي السعودي على أربع دعائم رئيسية تستهدف عدة مجالات مثل تعزيز التمويل المستدام، والمحافظة على البيئة، وتمكين الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الأخلاقية. كما يوفر الإطار أيضًا نظرة عامة على بعض برامج التمويل الرئيسية التي ينفذها البنك لدعم التنمية في المملكة من خلال رؤية 2030 و مبادرة السعودية الخضراء.
يذكر أن البنك الأهلي السعودي استعان بآراء وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" عن مدى توافق الإطار العام للتمويل المستدام مع المبادئ التوجيهية للجمعية الدولية للأسواق المالية وجمعية سوق الإقراض.
تأسس البنك الأهلي السعودي في أبريل من عام 2021م بعد عملية الاندماج الناجحة بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. حيث تعتبر مجموعة البنك الأهلي السعودي هي أكبر مجموعة مصرفية بالمملكة العربية السعودية مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، وواحدة من كبرى المجموعات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من حيث إجمالي الأصول. وبفضل تصدره لقطاع الخدمات المصرفية في المملكة، يشغل البنك الأهلي السعودي دوراً محورياً في دعم التحول الاقتصادي في المملكة من خلال تمويل البرامج الحكومية التي بدورها تدعم المجتمع والبيئة والاقتصاد.
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