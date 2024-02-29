سامسونج تطلق جهاز اللياقة البدنيّة القابل للارتداء Galaxy Fit3 الجديد كُليّاً في دولة الإمارات

(MENAFN
- BCW Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 فبراير 2024: أعلنت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات عن توفر[1]Galaxy Fit3، أحدث أجهزتها القابلة للارتداء والمخصصة لتتبع أنشطة اللياقة البدنية، في الأسواق. ويتيح الجهاز القابل للارتداء من سامسونج تقنيات مراقبة الصحّة المتقدّمة بمتناول الجميع، ويساعدهم على تحسين صحتهم واعتماد نمط حياة أكثر عافية. ويتميز Galaxy Fit3 بهيكل من الألومنيوم وشاشة أوسع، مما يتيح للمستخدمين تتبع بياناتهم الصحيّة بشكل فوري وعلى مدار الساعة، بما في ذلك التدريبات اليوميّة وجودة النوم.
وبهذه المناسبة، قال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: "في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها مجالات العافية واللياقة البدنية في منطقة الخليج العربي، تتزايد الحاجة إلى مؤشرات صحية شاملة. وانطلاقاً من التزامنا بتقديم أدوات متقدمة لضبط ومراقبة المؤشرات الصحية والجسدية ضماناً لتلبية هذا الطلب المتزايد، يسرنا في سامسونج إطلاق أحدث أجهزة مراقبة مؤشرات اللياقة البدنية Galaxy Fit3. وتعكس هذه الخطوة حرصنا على تزويد العملاء بأدوات متاحة وسهلة الاستخدام لتحقيق أهدافهم الصحية اليومية وإلهام الجميع ليكونوا بأفضل حالاتهم الجسدية على الدوام".
جهاز تتبّع بمزيج من المتانة والأناقة تجعله رفيقك المثالي في رحلة اللياقة البدنية
ويأتي جهاز Galaxy Fit3 بهيكل من الألومنيوم ويتميز بشاشة 1.6 بوصة، وهي أعرض بنسبة 45% مقارنة بسابقه[2]، ولا يُتيح التصميم المُحسّن ملاءمة أنيقة ومريحة للاستخدام اليومي فحسب، بل يسمح أيضًا للمستخدمين بالوصول بسهولة إلى الرؤى التفصيلية وبنظرة واحدة فقط. وبفضل عمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 13 يومًا[3]، يمكن للمستخدمين دمج Galaxy Fit3 بسلاسة في أنماط حياتهم دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر. كما يعد التخصيص ميزة أساسية في الجهاز، حيث يوفر للمستخدمين القدرة على تحسين نمط جهاز التتبع من خلال الاختيار من بين أكثر من 100 وجه ساعة[4] تم إعدادها مسبقًا، أو تعيين صورهم الخاصة كخلفية. بالإضافة إلى ذلك وبنقرة واحدة، يمكن للمستخدمين تغيير سوار الجهاز ومطابقته بسلاسة[5] ليناسب أسلوبهم وأنشطتهم اليومية.
تتبع مقاييسك الصحيّة[6] بدقة وكفاءة على مدار الساعة
ولطالما التزمت سامسونج بالتركيز على أهميّة جودة النوم في تعزيز الصحّة العامة، وتمكين المستخدمين من فهم أنماط نومهم وتنمية عاداتهم الصحية باستخدام أدوات مراقبة النوم المتقدمة[7]. ويتجسّد هذا الالتزام في جهاز Galaxy Fit3، مما يسمح للمستخدمين بارتدائه بشكل مريح طوال الليل لمراقبة أنماط نومهم. كما يمكنه أيضًا اكتشاف الشخير[8] وتتبع مستويات الأكسجين في الدم[9]، مما يوفر قياسات شاملة. ومن خلال الاستفادة من بيانات النوم الفردية[10]، يوفر جهاز Galaxy Fit3 تدريبًا شخصيًا على النوم، مما يمنح المستخدمين رؤى مفيدة لتعزيز فهمهم للنوم وتوجيههم نحو تغييرات إيجابية في روتينهم.
ويعمل جهاز Galaxy Fit3 على تمكين المستخدمين من مراقبة أنشطتهم اليومية بفعالية. ومع القدرة على تتبع أكثر من 100 نوع من التدريبات في أي وقت وفي أي مكان، يمكن للمستخدمين مراجعة سجلات تمارينهم بسهولة، مما يعزز الدافع للوصول إلى أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم[11]. ويتميز جهاز Galaxy Fit3 بتصنيف ATM5 ومقاومته للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68[12]، مما يضمن قدرة المستخدمين على المشاركة في الأنشطة الخارجية عبر بيئات متنوعة دون قلق. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Galaxy Fit3 للمستخدمين رؤى شاملة حول صحتهم العامة، ويقدم المقاييس الأساسية مثل معدل ضربات القلب[13] ومستويات التوتر.
استمتع بالراحة والأمان[14] ضمن منظومة Galaxy
ويولي Galaxy Fit3 الأولوية لرفاهية وسلامة المستخدم من خلال إضافة ميزات الأمان المتقدمة، حيث تساعد ميزة اكتشاف السقوط على تحديد الحوادث المحتملة وتحث المستخدمين على الوصول إلى خدمات الطوارئ على الفور، بينما تتيح ميزة الطوارئ SOS المساعدة الفورية عن طريق الضغط على الزر الجانبي خمس مرات، الأمر الذي يضمن حصول المستخدمين على شبكة أمان موثوقة، ويسمح لهم طلب المساعدة بكفاءة وفعالية عند الحاجة.
ويستمتع مستخدمو Galaxy Fit3 بتجربة غنية قابلة للارتداء من خلال التكامل بسلاسة مع الميزات المتنوعة داخل منظومة Samsung Galaxy المتصلة. وتعتبر Galaxy Fit3 بمثابة وحدة تحكم متعددة الوظائف مباشرة على معصم اليد، ولا تعمل فقط كجهاز تحكم عن بعد لكاميرا الهاتف الذكي[15] مما يسهل التقاط الصور وإعدادات المؤقت باستخدام Camera Remote ولكن أيضًا كأداة لتشغيل الوسائط وإدارتها على أجهزتهم المتصلة. ولمزيد من الراحة، يمكن للمستخدمين مزامنة الأوضاع[16] بسهولة بين جهاز Galaxy Fit3 والهاتف الذكي المتصل بها عندما يرغبون في تجنب أي إزعاج أو الاستعداد لوقت النوم. وفي المواقف التي يكون فيها الهاتف الذكي في غير مكانه، تتيح ميزة "البحث عن هاتفي المحمول" Find My Phone المتوفرة على Galaxy Fit3 للمستخدمين تحديد موقع أجهزتهم بسهولة أو العكس[17].
التوفر[18]
يمكن الآن الحصول على جهاز Galaxy Fit3 عبر samsung.com، ومتاجر سامسونج، ولدى بعض متاجر التجزئة المختارة، ويتوفر بثلاثة ألوان تشمل الرمادي والفضي، والذهبي الوردي.
MENAFN29022024005161011692ID1107917068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.