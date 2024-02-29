طلاب جامعة جورجتاون في قطر يستكشفون ابتكارات الاستدامة بالدولة

(MENAFN
- BLJ Worldwide)
استكشف اثنا عشر طالباً من جامعة جورجتاون في قطر على مدار أسبوعاً مكثفاً خلال عطلة الربيع، عدد من المشاريع الخضراء والمستدامة الرائدة في الدوحة ومحيطها، وشاركوا تجاربهم في العمل الميداني.
ترتبط أنشطة هذا الأسبوع بالمقرر الدراسي حول "المياه والمناخ والبيئة الحضرية"الذي تعلّمه الدكتورة رها حكيم داور، المستشار الأول لكل من عميد معهد مشاعات الأرض بجامعة جورجتاون وعميد جامعة جورجتاون في قطر، ويتزامن كذلك مع الاحتفال بيوم البيئة القطري.
كجزء من المقرر متعدد التخصصات، الذي يجمع بين الجانب النظري ودراسات الحالة والعمل الميداني مع التركيز على البعدين الإقليمي والعالمي. ويتعلم الطلاب كيف تترابط موارد المياه وتغير المناخ مع النظم البيئية الحضرية وتؤثر على مرونة المدن الحديثة. بالنسبة لمشروعهم النهائي، يقوم الطلاب بتصميم مدينة مستقبلية ذات موارد مائية محدودة.
خلال أسبوع فعاليات الاستدامة، حرصت الدكتورة رها حكيم داور على تحقيق الطلاب لأقصى استفادة من هذه التجربة، بتوجيهاتها حول كيفية مواجهة قطر للتحديات الحضرية والبيئية والاستدامة الفريدة التي تواجه المناطق الجافة اليوم. وتقول: "يستكشف المقرر تعقيدات العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة بسبب التحضر وتغير المناخ. ومن خلال الجمع بين التعلم داخل الفصول الدراسية والتعرف على التجارب العملية على الأرض، يكتسب الطلاب رؤى قيمة حول التحديات والفرص التي تطرحها هذه العلاقة".
شملت الأنشطة جولة للتعرف على الموارد المائية والاستدامة داخل المدينة التعليمية، والتعرف على كيفية ضمان الاستدامة البيئية في مباني المدينة التعليمية. كما استكشفوا المشاريع البحثية المبتكرة مثل مشروع "الأسقف الخضراء" التجريبي لمركز "إرثنا"، واستكشفوا "جزيرة الاستدامة" مع نوال السليطي، أخصائية استدامة في مؤسسة قطر، قبل أن يتعرفوا على ثقافة الاستدامة البيئية في جامعة جورجتاون في قطر مع كلير وايت، الرئيس التنفيذي لإدارة المرافق بالجامعة.
وتعرف الطلاب أيضًا على معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، فقاموا بجولة تعليمية في محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية، ليشهدوا كيف يمكن أن يستفيد المزارعين من تحلية المياه. ثم زاروا "أجريكو" للتعرف على الزراعة العضوية وتقنيات تحلية المياه على نطاق صغير. كما شاركوا في مشروع رعاية أشجار القرم في محمية الذخيرة، والتي تعتبر أحد المحميات الطبيعية والمناطق الساحلية في قطر.
فيما قام الطلاب بزيارة إلى متحف قطر الوطني للتعرف على السياق التاريخي لعلاقة قطر بمواردها المائية.
ومع انتهاء فعاليات الأسبوع، بدأ الطلاب في تطبيق أفكارهم الجديدة لتصميم رؤيتهم للمدينة مستدامة.
تأتي هذه الأنشطة لمنح طلاب كلية الشؤون الدولية الفرصة لوضع تصور حول كيفية مساهمتهم في تحقيق مستقبل مستدام. فتقول الطالبة جيسيكا نيت (دفعة 2026)، من الكاميرون والتي تدرس اختصاص الاقتصاد الدولي: "يساعدنا هذا المقرر بشكل كبير في رسم تصوراتنا لما يمكن أن يكون عليه المستقبل. وأحد الجوانب المهمة التي يجب أن نلتفت لها في تصميمنا للمدينة المستدامة المستقبلية هو معرفة كيف يمكننا تأمين التمويل اللازم لتنفيذ جميع الخطط التي نضعها".
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