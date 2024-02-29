مجموعة BKN301 توظف حلول "العلامة البيضاء" للخدمات المصرفية

(MENAFN
- CommuniGate Middle East) 29 فبراير 2024
أعلنت مجموعة BKN301، وهي مزوّد رائد لحلول المدفوعات والخدمات المصرفية كخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مواصلة جهودها لدفع عجلة الابتكار من خلال حلّ "العلامة البيضاء" للخدمات المصرفية . وصُمِّم هذا الحل لإيجاد خدمات مُخصّصة تُلبي احتياجات مجموعة كبيرة من العملاء مع التركيز على خدمة المصارف التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، ومنها المصارف الرقمية.
وفي إطار التزامها بالابتكار، تعتمد مجموعة BKN301 حلول "العلامة البيضاء" بصفتها حجر الأساس لاستراتيجيتها نظراً لما توفّره من مزايا تشمل سهولة دمجها من خلال واجهات برمجة التطبيقات، وتسريع الانتشار في الأسواق الجديدة، والجدوى من حيث التكلفة، وإمكانية تخصيص العلامة التجارية، والوصول إلى أحدث التقنيات المالية وغيرها. وتتمتّع الشركات التي تستفيد من هذه الحلول بالقدرة على توفير خدمات مالية تنافسية بالتزامن مع الحفاظ على الهوية الفريدة لعلاماتها التجارية.
وتُشير التقارير، إلى توقّعات بأن يُسجّل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدّل نمو سنوي مركّب يتجاوز 8 في المائة بين عامي 2024 و2029. وستُسهم حافظة حلول مجموعة BKN301 في استمرارية هذا النمو القوي، ما يُسلّط الضوء على الفرص البارزة والطلب القوي على قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة ويؤكّد على الأهمية الاستراتيجية لاعتماد حلول العلامة البيضاء.
وقال ستيفين موتشولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BKN301: "تسعى مجموعة BKN301 إلى تقديم ابتكارات رائدة من خلال حلول العلامة البيضاء التي تُحدث تغييراً جذرياً في القطاع، وذلك في ظلّ النمو الاستثنائي لقطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتوافق حلولنا المرنة والمُخصصة بشكل تامّ مع المتطلّبات المتغيّرة للشركات العاملة في القطاع المالي".
وأضاف قائلاً: "نأمل أن تُفضي هذه الحلول إلى دفع عجلة الابتكار وتسهيل التحوّل إلى عصر تعود فيه الخدمات المالية بالفائدة على المجتمع والشركات وتغدو جزءاً لا يتجزّأ منهما. ويُسهم ذلك، إلى جانب الابتكار التنظيمي والتعاون ضمن دول مجلس التعاون الخليجي والدعم الحكومي والسياسات الصديقة للتكنولوجيا المالية، في إيجاد بيئة داعمة للابتكار والنمو".
ويُعدّ الدعم الحكومي والتشريعات الصديقة للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عوامل تُشجّع ريادة الأعمال الوطنية وتجذب الجهات العالمية الفاعلة في القطاع. وتنشط بعض دول المنطقة وتحديداً الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين في دعم منظومة التكنولوجيا المالية من خلال مبادرات من قبيل المناطق الحرة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي والمختبرات التنظيمية مثل رخصة اختبار الابتكار من مركز دبي المالي العالمي، والمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية في مصر، والبيئة التجريبية التشريعية التابعة للبنك المركزي السعودي. وتُمهّد هذه الحلول الطريق أمام بيئة مشجعة للابتكار، ما يُمكّن شركات التكنولوجيا المالية من تقييم وتقديم حلول مبتكرة.
وتُشكّل القنوات الرقمية غالبية التفاعلات المصرفية، ما يدفع المصارف التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية للبحث بنشاط عن شركاء لتخصيص حلول الدفع والخدمات المصرفية الأساسية، بالتزامن مع صيانة أنظمتها القديمة بكفاءة واقتصادية. ويُمكن لهذه المصارف والشركات التقليدية من خلال التعاون مع BKN301، تنمية عملائهم واستكشاف فرص جديدة للإيرادات وتعزيز مكانتهم كمزودي حلول موثوقين.
وتُدرك BKN301 الدور المحوري لحلول العلامة البيضاء في تحفيز نمو قطاعي التكنولوجيا المالية والتجزئة. بالإضافة إلى امتثالها للتطورات التنظيمية، تدعم حلول العلامة البيضاء المتقدمة من BKN301 توسيع وتطوير المنظومة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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