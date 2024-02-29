قائد قوات كييف يتهم مأموريه بسوء تقييم زعزع خطوط الدفاع في أفدييفكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهم القائد الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بعض القادة العسكريين بسوء تقييم الوضع على محور أفدييفكا التي حررها الجيش الروسي مؤخرا، مشيرا إلى أن الوضع "معقّد" على عدة جبهات.



وجاء في منشور لهيئة الأركان الأوكرانية على "تلغرام": "الوضع معقد جدا على محوري أفدييفكا وزابوروجيه، وبعض القادة أخطأوا في حساباتهم على الجبهة ما أثر بشكل مباشر على قدرات القوات الأوكرانية الدفاعية في بعض المناطق".

ولفت سيرسكي إلى أن معارك عنيفة تدور في منطقتي فيربوفويه على محور دونيتسك، ورابوتينو على محور زابوروجيه.



وأضاف أنه اتخذ "جميع الخطوات لتصحيح الوضع على الجبهة"، بما شمل تخصيص إمدادات إضافية من الذخيرة والعتاد والمؤن اللازمة.



وسبق أن صرح سيرسكي على خلفية فرار قواته من أفدييفكا في دونباس وهزيمتها في كرينوك بمقاطعة خيرسون، بأن الوضع معقد في العديد من الاتجاهات ويتطلب السيطرة.

RT