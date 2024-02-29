قوات الاحتلال تعتقل شابا جنوب نابلس
التاريخ
2/29/2024 8:11:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من بلدة يتما جنوب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبود محمود صنوبر، خلال مروره على حاجز طيار على مدخل البلدة، بعد احتجازه لعدة ساعات.
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