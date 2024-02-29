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قوات الاحتلال تعتقل شابا جنوب نابلس

2/29/2024 8:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من بلدة يتما جنوب نابلس.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبود محمود صنوبر، خلال مروره على حاجز طيار على مدخل البلدة، بعد احتجازه لعدة ساعات.


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