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تشافي يحسم موقفه من عرض برشلونة الجديد

2/29/2024 8:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت تقارير صحفية إن تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة الإسباني، حسم موقفه بشكل نهائي من العرض الجديد المقدم إليه من إدارة ناديه برئاسة خوان لابورتا.
وقدم رئيس برشلونة، الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع تشافي، عرضاً للمدير الفني الإسباني للاستمرار لموسم إضافي على رأس القيادة الفنية لـ "بلوغرانا".
ويأتي ذلك في ظل رغبة لابورتا، الذي يحب عمل تشافي، في استمرار المدرب بعد تحسن النتائج في أعقاب إعلان بطل كأس العالم 2010 رحيله عن برشلونة نهاية يناير/ كانون الأول الماضي، بعد الخسارة 3-5 أمام فياريال بالدوري المحلي.
وتحسنت أداءات ونتائج العملاق الكتالوني بعد إعلان تشافي رحيله عن الفريق، إذ خاض 6 مباريات في مختلف المنافسات؛ فاز في 4 منها وتعادل مرتين ولم يخسر أي لقاء من وقتها.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن تشافي يتمسك بقراره بشأن عدم الاستمرار في برشلونة لما بعد نهاية الموسم الحالي، رافضاً طلب رئيس النادي بشكل قاطع.
وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي لن يمدد عقده في كامب نو ولن يعيد حتى النظر فيه، لأنه يؤمن بأن الأفضل للعملاق الكتالوني في الوقت الحالي هو رحيله عن الفريق.
وإضافة إلى ذلك، فإن تحسن النتائج بعد إعلان المدرب رحيله عن الفريق، جعله يؤمن بأن قراره منح اللاعبين التحرر من الضغوطات التي كانت واقعة عليهم باستمراره، وبالتالي فهو لا يريد تكرار نفس سيناريو النتائج السلبية.
يذكر أن برشلونة نجح خلال فترة تشافي، التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في التتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الموسم الماضي، لكن النتائج غير المستقرة مؤخرا تسببت في قرار المدرب الأسبق للسد القطري بالرحيل.

ملاعب

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