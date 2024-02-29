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أزمة مرورية نتيجة تصادم 5 مركبات في عمان

2/29/2024 8:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بحدوث تباطؤ لحظي في حركة المركبات القادمة من إشارات السابع باتجاه جسر الملكة زين الشرف، نتيجة لحادث سير بين 5 مركبات.
وأوضحت إدارة السير أنها تعمل على رفع الأثر المروري، مشددة على السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر.













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