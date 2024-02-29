أزمة مرورية نتيجة تصادم 5 مركبات في عمان

أزمة مرورية نتيجة تصادم 5 مركبات في عمان
التاريخ
2/29/2024 8:11:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إدارة السير بحدوث تباطؤ لحظي في حركة المركبات القادمة من إشارات السابع باتجاه جسر الملكة زين الشرف، نتيجة لحادث سير بين 5 مركبات.
وأوضحت إدارة السير أنها تعمل على رفع الأثر المروري، مشددة على السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر.
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