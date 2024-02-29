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ما هو التهاب المريء؟

2/29/2024 8:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا، إن التهاب المريء هو التهاب يهاجم الغشاء المخاطي المبطن للمريء.
الأسباب
وأوضح المعهد أن أسباب التهاب المريء تكمن في ارتجاع حمض المعدة والأمراض الالتهابية مثل التهاب الأمعاء المزمن "داء كرون"، ومسببات الأمراض المختلفة مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات.


وقد تتسبب بعض الأدوية في التهاب المريء مثل مسكنات الألم، كما أن العلاج الإشعاعي للسرطان قد يؤدي إلى التهاب المريء.
وقد يرجع التهاب المريء أيضا إلى الحروق الكيميائية، التي تحدث مثلاً بسبب ابتلاع بطاريات.
وفي بعض الحالات يهاجم الجهاز المناعي الغشاء المخاطي المبطن للمريء ويتسبب في تهيجه والتهابه.


الأعراض
وتتمثل أعراض التهاب المريء في صعوبات البلع والشعور بوجود جسم غريب في الحلق وإحساس بالحرقان خلف عظمة الصدر، بالإضافة إلى فقدان الشهية والغثيان والقيء.


وأضاف المعهد أن علاج التهاب المريء يتوقف على السبب، الذي يرجع إليه، مشيراً إلى أنه يمكن تخفيف المتاعب من خلال التوقف عن التدخين والإقلال من المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي الأسود والقهوة، وكذلك الابتعاد عن الأطعمة الدهنية أو الحمضية أو الحارة، بالإضافة إلى إنقاص الوزن.

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