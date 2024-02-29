رئيس مجلس النواب: الأردن في طليعة المدافعين عن فلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إننا نسير في الأردن بجبهة داخلية متماسكة خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث الموقف الرسمي والشعبي في تناغم وتلاحم دفاعاً عن الأشقاء في فلسطين، مؤكداً أن أبناء شعبنا في حالة من الوعي والثبات لتفويت الفرصة على كل أصوات العبث، ملتحمين وموحدين وسنداً وذخراً لجيشنا الذي يقدم كل يوم أعظم صور التضحية والصمود.



حديث الصفدي جاء لدى رعايته اليوم الخميس فعالية بعنوان (شكراً قيادتنا الهاشمية) نظمها مجموعة من الناشطين في محافظة الزرقاء بالتعاون مع مديرية الثقافة، بحضور النواب: أحمد الخلايلة، ورائد رباع الظهراوي، وعمر الزيود، وعدد من الوجهاء في المحافظة.



وأضاف رئيس مجلس النواب: لقد بقي الأردن على الدوام، في طليعة المدافعين عن فلسطين، فكان جلالة الملك المفدى يقدم للعالم أجمع سردية الحق بوجه روايات المحتل المضللة، وشارك بعمليات إنزال جوي لإغاثة أهلنا في غزة، فمن يفعل هذا العمل العظيم، سوى زعيم جسور مقدام، ليكون هذا الفعل النبيل، كسراً للحصار في موقف ينبع من واجب الضمير تجاه أشقاء نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير.



وتابع الصفدي بالقول: مثلما قدمت جلالة الملكة رانيا العبد الله مضامين وضعت المجتمع الدولي أمام اختبار الضمير والإنسانية، وكان ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله يشرف على تجهيز مستشفى ميداني ثان لغزة، ويشارك وسمو الأميرة سلمى بن عبد الله بعمليات إنزال جوي مع صقور سلاح الجو الملكي لتقديم الإغاثة العاجلة للأهل في القطاع، مثلما كان البرلمان والحكومة والأحزاب والنقابات والإعلام في خندق واحد دفاعاً عن عدالة الحق الفلسطيني.



وأكد الصفدي أن الأردن جسد بمواقفه أنبل صور التضامن مع الأشقاء في القطاع، وسيبقى سنداً وعوناً لفلسطين، ولن تثنيه عن مواصلة دوره كل أصوات التشكيك، وعلينا المضي كما نحن على الدوام، بجبهة داخلية متماسكة.

