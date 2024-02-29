الرئيس الإيراني يزور الجزائر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن في إيران أن الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور يوم السبت القادم الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز.
وأوضح مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية أحمد أسد زاده، أن رئيسي" سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز، باستضافة الجزائر حيث سيلقي كلمة".
وأضاف أن "بيان مواقف إيران بشأن استراتيجيات وسياسات الجمعية لحماية المصالح الجماعية للأعضاء، وتعزيز التعاون ومشاركة الأعضاء في تطوير الغاز الطبيعي، ودور هذا الوقود النظيف في توفير أمن الطاقة وضرورة تطوير الاستثمار في صناعة الغاز والاجتماعات الثنائية من اهم البرامج الرئيسية لزيارة رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع".
ولفت مساعد وزير النفط الإيراني إلى أن هذا الاجتماع يتيح الفرصة للمشاركة في مناقشات بناءة وتبادل وجهات نظر الأعضاء حول التطورات الأخيرة والآفاق المستقبلية في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي.
RT
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