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الرئيس الإيراني يزور الجزائر

2/29/2024 8:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن في إيران أن الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور يوم السبت القادم الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز.
وأوضح مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية أحمد أسد زاده، أن رئيسي" سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز، باستضافة الجزائر حيث سيلقي كلمة".


وأضاف أن "بيان مواقف إيران بشأن استراتيجيات وسياسات الجمعية لحماية المصالح الجماعية للأعضاء، وتعزيز التعاون ومشاركة الأعضاء في تطوير الغاز الطبيعي، ودور هذا الوقود النظيف في توفير أمن الطاقة وضرورة تطوير الاستثمار في صناعة الغاز والاجتماعات الثنائية من اهم البرامج الرئيسية لزيارة رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع".


ولفت مساعد وزير النفط الإيراني إلى أن هذا الاجتماع يتيح الفرصة للمشاركة في مناقشات بناءة وتبادل وجهات نظر الأعضاء حول التطورات الأخيرة والآفاق المستقبلية في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي.

RT

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