صحفيون فلسطينيون ينددون بانتهاكات إسرائيل ضدهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ندد عشرات الصحفيين الفلسطينيين بالانتهاكات الإسرائيلية ضدهم خلال وقفة نظموها أمام مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مدينة رام الله.
وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين إن أكثر من 124 صحفيا استشهدوا ، من بينهم 16 صحفية، في الحرب الإسرائيلية على غزة، وتم تدمير 80 مؤسسة إعلامية، بما في ذلك مقر الهيئة في القطاع، بالإضافة إلى نزوح نحو 1500 صحفي من منازلهم جراء القصف.
وأضاف أن "الهدف من ذلك هو ترويع الصحفيين لكي يتوقفوا عن نقل الحقيقة وجرائم الإبادة".
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