صحفيون فلسطينيون ينددون بانتهاكات إسرائيل ضدهم

MENAFN - Al Wakeel News)ندد عشرات الصحفيين الفلسطينيين بالانتهاكات الإسرائيلية ضدهم خلال وقفة نظموها أمام مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مدينة رام الله.



وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين إن أكثر من 124 صحفيا استشهدوا ، من بينهم 16 صحفية، في الحرب الإسرائيلية على غزة، وتم تدمير 80 مؤسسة إعلامية، بما في ذلك مقر الهيئة في القطاع، بالإضافة إلى نزوح نحو 1500 صحفي من منازلهم جراء القصف.



وأضاف أن "الهدف من ذلك هو ترويع الصحفيين لكي يتوقفوا عن نقل الحقيقة وجرائم الإبادة".

