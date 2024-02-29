خبير أمريكي: إرسال الناتو قواته إلى أوكرانيا سيضع العالم على حافة الفناء

وأشار ليفن إلى أن استحالة فوز أوكرانيا في النزاع أصبحت واضحة بعد هروب القوات الأوكرانية من أفدييفكا، مضيفا أن إدخال ولو وحدة أجنبية صغيرة إلى هذا البلد سيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع روسيا وإلى عواقب كارثية.

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