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خبير أمريكي: إرسال الناتو قواته إلى أوكرانيا سيضع العالم على حافة الفناء

2/29/2024 8:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أناتول ليفن مدير برنامج "أوراسيا" بمعهد كوينسي الأمريكي إن بعض دول "الناتو" تتحدث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا لأنها تدرك الانهيار الحتمي لقوات كييف، محذرا من الإقدام على ذلك.
وقال ليفن في مقالة لمجلة "Responsible Statecraft" الإلكترونية: "إن هزيمة القوات الأوكرانية في مدينة أفدييفكا هي مؤشر على مدى تغير ميزان القوى لصالح روسيا. وأصبح انهيار الجيش الأوكراني الذي ليس لديها العدد الكافي من الجنود والأسلحة، أمرا محتملا للغاية. وردا على هذا التهديد الممكن تتحدث بعض حكومات الناتو الآن عن احتمال إرسال قواتها إلى أوكرانيا".


وأشار ليفن إلى أن استحالة فوز أوكرانيا في النزاع أصبحت واضحة بعد هروب القوات الأوكرانية من أفدييفكا، مضيفا أن إدخال ولو وحدة أجنبية صغيرة إلى هذا البلد سيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع روسيا وإلى عواقب كارثية.

RT

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