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بري: إسرائيل بعدوانيتها تجر كل لبنان إلى موقع المقاومة

2/29/2024 8:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أن إسرائيل "بعدوانيتها هذه لا تجر "حزب الله" وحده الى الحرب، بل تجر كل لبنان إلى موقع المقاومة والدفاع".
وقال بري إن "التطورات التي تتسارع في المنطقة وصولا إلى جنوب لبنان، ينبغي أن تكون محفزا للبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد"، معربا عن استعداده "في حال التوافق على ذلك وبما يوفر نصاب الثلثين، أي نصاب الانعقاد والانتخاب، للدعوة إلى جلسات انتخابية متتالية، حتى انتخاب رئيس".


وأكد "أننا لا نريد الحرب، و"حزب الله" ومنذ اليوم الأول لبدء المواجهات مع العدو، لم يخرج عن قواعد الاشتباك، حيث أنه لا يستهدف سوى المواقع العسكرية الإسرائيلية، فيما إسرائيل تكثف اعتداءاتها على المناطق اللبنانية واستهدافها المدنيين والمؤسسات المدنية وقطاعات الدفاع المدني والمسعفين، حتى أنها تغتال الأحراج بالقذائف الفوسفورية، ما يعكس نواياها العدوانية بتوسيع دائرة الحرب".


ورأى أن "إسرائيل بعدوانيتها هذه، لا تجرّ "حزب الله" وحده إلى الحرب، بل تجرّ كل لبنان الى موقع المقاومة والدفاع عن بلدنا".

RT

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