حماس: المفاوضات لن تكون غطاء لاستمرار العدو في جرائمه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن" الحركة تؤكد للإدارة الأميركية وللوسطاء، أن المفاوضات ليست عملية مفتوحة، ولن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات "الذي نسعى من خلاله لإنهاء معاناة شعبنا الإنسانية، التي صنعها الاحتلال، غطاء لاستمرار العدو في جرائمه بحقّ شعبنا في قطاع غزة".
جاء ذلك ردا على على مجزرة شارع الرشيد شمال قطاع غزة التي خلفت 104 شهداء لغاية الآن .
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