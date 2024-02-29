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حماس: المفاوضات لن تكون غطاء لاستمرار العدو في جرائمه

2/29/2024 8:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن" الحركة تؤكد للإدارة الأميركية وللوسطاء، أن المفاوضات ليست عملية مفتوحة، ولن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات "الذي نسعى من خلاله لإنهاء معاناة شعبنا الإنسانية، التي صنعها الاحتلال، غطاء لاستمرار العدو في جرائمه بحقّ شعبنا في قطاع غزة".

جاء ذلك ردا على على مجزرة شارع الرشيد شمال قطاع غزة التي خلفت 104 شهداء لغاية الآن .

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