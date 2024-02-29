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عاجل الحكومة تقرر رفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل مع تثبيت الكاز والغاز للشهر المقبل

2/29/2024 8:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الخميس، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 آذار المقبل).
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلساً/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (20) فلساً/لتر، إضافة إلى ارتفاع سعر الديزل بمقدار (20) فلساً/لتر.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (930) فلساً/لتر بدلاً من (910) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1170) فلساً/لتر بدلاً من (1150) فلساً/لتر، ورفع سعر الديزل ليصبح (740) فلساً/لتر بدلاً من (720) فلساً/لتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر آذار المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.













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