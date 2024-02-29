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104 شهداء بمجزرة إسرائيلية استهدفت الغزيين المنتظرين للمساعدات

2/29/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد إلى 104 شهيدا وأكثر من 700 جريح.
وأضاف القدرة بأن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الإصابات الخطيرة في مجزرة الرشيد والساعات المقبلة يمكن ان تشهد ارتفاعا في العدد المذكور.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف اليوم الخميس، آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات غرب جنوبي غزة، باستخدام قذائف مدفعية وإطلاق النار المباشر، وفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
وأشار القدرة إلى إن قوات الاحتلال ارتكبت عمليات قتل ممنهجة ضد 700 ألف نسمة شمال غزة بالاستهداف والتجويع معا، موضحا أن مجزرة دوار النابلسي تشكل تحولا جديدا في مسلسل الإبادة الجماعية.
وقال ان عشرات الإصابات تنوعت بين حرجة وخطيرة وصلت مجمع الشفاء الطبي وسط عدم قدرة الطواقم الطبية على التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية والبشرية.
وطالب القدرة المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي وأوروبي، ودعا إلى توفير ممر إنساني آمن يسمح بوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة.

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