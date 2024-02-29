104 شهداء بمجزرة إسرائيلية استهدفت الغزيين المنتظرين للمساعدات

(MENAFN
- Amman Net) أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد إلى 104 شهيدا وأكثر من 700 جريح.
وأضاف القدرة بأن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الإصابات الخطيرة في مجزرة الرشيد والساعات المقبلة يمكن ان تشهد ارتفاعا في العدد المذكور.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف اليوم الخميس، آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات غرب جنوبي غزة، باستخدام قذائف مدفعية وإطلاق النار المباشر، وفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
وأشار القدرة إلى إن قوات الاحتلال ارتكبت عمليات قتل ممنهجة ضد 700 ألف نسمة شمال غزة بالاستهداف والتجويع معا، موضحا أن مجزرة دوار النابلسي تشكل تحولا جديدا في مسلسل الإبادة الجماعية.
وقال ان عشرات الإصابات تنوعت بين حرجة وخطيرة وصلت مجمع الشفاء الطبي وسط عدم قدرة الطواقم الطبية على التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية والبشرية.
وطالب القدرة المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي وأوروبي، ودعا إلى توفير ممر إنساني آمن يسمح بوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة.
MENAFN29022024000209011053ID1107916894
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.