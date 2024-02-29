الإنزال الجوي الأردني الجديد حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) إنزال جوي أردني جديد على شمال غزة حديث مواقع التواصل ....
وأروى علقت:
الله يعطيهم العافية الاردن أبدعت بالانزال الجوي واغلب الدول رح تتبع هالمسلك
ف قالت مها ديب: عارفين تنسقوا للانزال ؟؟ طيب نسقوا لفتح المعابر و وقف الحرب . شو الفايده اكل هلأ و اموت بعد شوي ؟؟؟
نور دحال: عفيه والله الله يعطيهم الف عافيه وان شاء الله تزيد وتستمر الانزالات خاصة على الشمال ❤️
تغريد أبو بكر :ياريت كل الدول العربية تعمل زيهم خصوصا مصر والله رفع معنويات لأهلنا في غزه الله ينصرهم نصرا يتعجب له من في السماوات والأرض
أم علاء: يعني عنجد الي بنزل من سماء غزة بدون اي خوف من اليهود ما بعرف يفوت بر و يساعد أهل غزه عاملين مثل الي بفوت البيت من الشباك و الباب موجود
محمد ياسين: ممتاز الانزالات هاي جهود جبارة بس قبل كم يوم الانزالات نزلت بالبحر واليوم بمناطق خارج سياج القطاع ويصعب الوصل إليها هذا مش كلامي هذا كلام الصحفين وكل اشي مثبت بالفيديوهات لو كان في تحكم إلكتروني بمواقع الإنزال كان وصلت لأهل غزة بس هيك قاعدة بتروح ع الفاضي او بالأحرى بتروح للصهاينة يا ريت الإنزال تاع بكرى يكون مدروس اكثر شوي ونقدر ننزلهم على موقع يكون داخل
القطاع انتوا انزلوهم بالوسط وهم بعرفوا كيف يوزعوهم
إلهام : صحه وعافيه على قلوبهم . الله ينصرهم اهل غزه ويفرجها على فلسطين كافة
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الإنزال الجوي الأردني الجديد حديث مواقع التواصل
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