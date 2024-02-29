الإنزال الجوي الأردني الجديد حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) إنزال جوي أردني جديد على شمال غزة حديث مواقع التواصل ....

وأروى علقت:

الله يعطيهم العافية الاردن أبدعت بالانزال الجوي واغلب الدول رح تتبع هالمسلك



ف قالت مها ديب: عارفين تنسقوا للانزال ؟؟ طيب نسقوا لفتح المعابر و وقف الحرب . شو الفايده اكل هلأ و اموت بعد شوي ؟؟؟

نور دحال: عفيه والله الله يعطيهم الف عافيه وان شاء الله تزيد وتستمر الانزالات خاصة على الشمال ❤️

تغريد أبو بكر :ياريت كل الدول العربية تعمل زيهم خصوصا مصر والله رفع معنويات لأهلنا في غزه الله ينصرهم نصرا يتعجب له من في السماوات والأرض



أم علاء: يعني عنجد الي بنزل من سماء غزة بدون اي خوف من اليهود ما بعرف يفوت بر و يساعد أهل غزه عاملين مثل الي بفوت البيت من الشباك و الباب موجود



محمد ياسين: ممتاز الانزالات هاي جهود جبارة بس قبل كم يوم الانزالات نزلت بالبحر واليوم بمناطق خارج سياج القطاع ويصعب الوصل إليها هذا مش كلامي هذا كلام الصحفين وكل اشي مثبت بالفيديوهات لو كان في تحكم إلكتروني بمواقع الإنزال كان وصلت لأهل غزة بس هيك قاعدة بتروح ع الفاضي او بالأحرى بتروح للصهاينة يا ريت الإنزال تاع بكرى يكون مدروس اكثر شوي ونقدر ننزلهم على موقع يكون داخل

القطاع انتوا انزلوهم بالوسط وهم بعرفوا كيف يوزعوهم

إلهام : صحه وعافيه على قلوبهم . الله ينصرهم اهل غزه ويفرجها على فلسطين كافة

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.



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