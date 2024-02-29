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بوتين: روسيا ستصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم

2/29/2024 8:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن ثقته في أن الاقتصاد الروسي سيتوسط أكبر أربعة اقتصادات عالميا في المستقبل القريب، مذكّرا بأن الاقتصاد الروسي أصبح الأول أوروبيا، والخامس عالميا.
وأشار بوتين، في كلمة اليوم أمام أعضاء الجمعية الفيدرالية الروسية، إلى أن الاقتصاد الروسي نما في العام الماضي 2023 بوتيرة أعلى من نمو الاقتصاد العالمي ودول مجموعة السبع الكبار.


وقال الرئيس الروسي: "تعد روسيا اليوم أكبر اقتصاد في أوروبا بناءً على معيار تعادل القوة الشرائية والخامسة على مستوى العالم. وتسمح وتيرة النمو في الاعتقاد أن روسيا ستصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم".

RT

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