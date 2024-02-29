بوتين: روسيا ستصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم

وقال الرئيس الروسي: "تعد روسيا اليوم أكبر اقتصاد في أوروبا بناءً على معيار تعادل القوة الشرائية والخامسة على مستوى العالم. وتسمح وتيرة النمو في الاعتقاد أن روسيا ستصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم".

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