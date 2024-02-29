9 ملايين جنيه إسترليني.. ليفربول يعلن خسائره المالية موسم 2023/2022

سجل نادي ليفربول خسارة بقيمة 9 ملايين جنية إسترليني (4ر11 مليون دولار) قبل خصم الضرائب الموسم الماضي، حيث أن زيادة الدخل التجاري لم تعوض انخفاض الأموال التي تم جنيها من حقوق البث والإيرادات من المباريات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الـ12 شهرًا الماضية سجلت ربحا صغيرا بلغ 5ر7 مليون جنيه إسترليني.

وكان أكبر دخل لليفربول في موسم 2022 / 2023 هو 272 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 25 مليون جنيه إسترليني، تم جنيها من الدخل خارج الملعب، لكن خروج الفريق من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد عام من الوصول إلى النهائي يعني أن أموال البث التلفزيوني انخفضت بمقدار 19 مليون جنيه إسترليني لتصبح 242 مليون جنيه إسترليني.

وتراجعت إيرادات المباريات بقيمة 7 مليون يورو بسبب تراجع عدد المباريات التي خاضها الفريق في الموسم الماضي، مقارنة بالموسم الذي يسبقه، عندما لعب الفريق في كل المنافسات -بمجموع 63 مباراة- كان متاحا للمشاركة فيها، وفاز بلقبي الكأس المحليين ووصل لنهائي دوري الأبطال.

وبينما ظل إجمالي إيرادات النادي ثابتا عند 594 مليون جنيه إسترليني، تؤثر التكاليف المتزايدة بشكل سلبي على الميزانية العامة مع ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 79 في المئة منذ عام 2018، حيث ارتفعت من 208 مليون جنيه إسترليني قبل ست سنوات إلى 373 مليون جنيه إسترليني للعام المنتهي في أيار/مايو 2023.

في هذه الفترة فقط ارتفعت الرواتب بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني لتصبح 373 مليون جنيه إسترليني.

وخلال نفس الفترة ارتفعت المصروفات الإدارية بقيمة 70 في المئة لتصبح 562 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت 320 مليون جنيه إسترليني.

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