بايرن ميونيخ وإنتر ميلان الأقوى بمعدلات التهديف بالدوريات الـ5 الكبرى في العالم



مع ارتفاع وتيرة المنافسة في الدوريات الـ5 الكبرى في العالم"الإنجليزي، والإيطالي، والإسباني، والألماني، والفرنسي"، تتسابق فرق هذه البطولات أيضاً على الأفضلية في تسجيل الأهداف، والحفاظ على شباكها نظيفة.

وبحسب معدل الأهداف في كل مباراة، يعد بايرن ميونخ الألماني، الأقوى هجوماً حتى الآن بمعدل 2.7 هدفاً في المباراة الواحدة، يليه فريق انترميلان الإيطالي بمعدل 2.5 هدفاً في المباراة، وفق جدول الترتيب الرسمي لهذه الدوريات.

وفي التفاصيل، يأتي فريق بايرن ميونخ أقوى فرق المسابقة هجوماً في الدوري الألماني والدوريات الأوروبية الكبرى، بتسجيله 63 هدفاً، في 23 مباراة، بمعدل 2.7 هدفا في المباراة، رغم وجوده ثانياً في جدول الترتيب، في حين يأتي فريق ليفركوزن متصدر جدول الترتيب كثاني أقوى الفرق هجوماً في المسابقة بـ 59 هدفا، لكنه الأقوى دفاعاً بتلقيه 16 هدفا فقط حتى الآن.

ويأتي ثانياً كأقوى خط هجوم في الدوريات الكبرى فريق انتر ميلان متصدراً جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بـ 67 هدفاً من 26 مباراة، بمعدل 2.5 هدفا في المباراة الواحدة، وهو الأقوى دفاعاً أيضاً بتلقيه 12 هدفاً.

وثالثا، يأتي ليفربول متصدراً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ 63 هدفا من 26 مباراة، بمعدل 2.4 هدفاً في المباراة الواحدة، في حين يأتي أرسنال ثالث جدول الترتيب كأقوى فرق المسابقة دفاعاً، بتلقيه 23 هدفاً فقط، مقابل 25 لليفربول المتصدر.

ويأتي فريق باريس سان جيرمان متصدراً جدول الترتيب في الدوري الفرنسي، كرابع أقوى الفرق هجوماً في الدوريات الـ5 الكبرى بـ54 هدفاً، سجلها في 23 مباراة بمعدل 2.3 هدفا في المباراة الواحدة، في حين يعد نيس الرابع، هو الأقوى دفاعاً بالمسابقة، بتلقيه 15 هدفاً في نفس عدد المباريات.

ويحل فريق جيرونا، ثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني خامساً في أقوى الفرق هجوماً بـ 57 هدفا سجلها في 26 مباراة، وذلك بمعدل 2.19 هدفاً في المباراة الواحدة، في حين يعد ريال مدريد المتصدر، هو ثالث أقوى هجوم في المسابقة بـ 54 هدفاً وهو الأقوى دفاعاً بتلقيه 16 هدفا فقط في نفس عدد المباريات.

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