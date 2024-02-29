12 بطولة دولية من 30 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية في دبي

تستضيف دبي 12 بطولة دولية كبرى من بين 30 فعالية رياضية متنوعة تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري تتوزع في مختلف مناطق دبي، وتشهد مشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة من مختلف الجنسيات والأعمار في الفعاليات.

وتتصدر الألعاب الحكومية 2024 بدبي قائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تقام هذا الأسبوع في دبي فستيفال سيتي وتستمر حتى 3 مارس 2024، ويشارك فيها 194 فريقاً من بينها 84 فريقاً ضمن فئة الرجال و26 فريقاً للسيدات، و28 فريقاً في فئة (تحدي المجتمع)، و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة (تحدي المدن)، بالإضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة (تحدي صغار السن) وهي الفئة التي تم استحداثها في هذه الدورة، ومثلت الفرق المشاركة مدناً عالمية من: دولة الإمارات، أستراليا، البحرين، الدنمارك، النرويج، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، أوزبكستان، بولندا، جمهورية التشيك، روسيا، سلوفاكيا، ليتوانيا، هولندا، فرنسا، والبرتغال.

كما تتواصل اليوم منافسات جولتا ستريت وبارك لمحترفي التزلج على اللوح العالميتين التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى 10 مارس في دبي هاربر، وتنظمها مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتعد المحطة الأخيرة لتأهيل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتستمر منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال، حتى 2 مارس ويشارك فيها نخبة من أبطال العالم، يتقدمهم 3 من أفضل 10 على مستوى العالم، هم دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالمياً، وآندري روبليف المصنف الخامس عالمياً، وهوبرت هوركاتش، المصنف التاسع عالمياً، والنجم الإسكتلندي آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات جراند سلام والحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية.

ويقام سباق دبي مسقط للإبحار الشراعي الحديث وهو السباق الدولي العريق الذي ينطلق من نادي دبي للشراع والإبحار، وينطلق عبر الخليج العربي إلى مياه المحيط الهندي العميقة، مروراً بساحل شبه جزيرة مسندم وعبر مضيق هرمز الشهير، وينتهي إلى مسقط في مرسى بندر الروضة، ويشارك فيه أكثر من 20 فريقاً من مختلف دول العالم.

بداية

وانطلقت أمس الخميس منافسات بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم في مقره بمشاركة 190 لاعباً ولاعبة من 32 دولة وتستمر حتى 6 مارس، وتليها بطولة فزاع الدولي الثامنة للقوس والسهم لأصحاب الهمم التي يشارك فيها 230 لاعباً ولاعبة من 56 دولة.

وتنطلق الجمعة منافسات بطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي فئة الهليكوبتر التي تقام في حديقة الخور وتستمر حتى 3 مارس ويشارك فيها 16 طياراً من نخبة أبطال العالم في هذا المجال، كما تتواصل فعاليات معرض دبي الدولي للقوارب واليخوت حتى 2 مارس، وتنطلق منافسات البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي يوم 2 مارس وتقام في مجمع دانوب الرياضي، وتقام البطولة الدولية للجمباز الفني في أكاديمية ستار للجمباز بمنطقة القوز.

وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية الخامسة في المجمع الرياضي بنزل العمال بمنطقة جبل علي، كما تقام بطولة داسا أكواثلون للسباحة في مجمع حمدان الرياضي، وبطولة دبي لصيد الأسماك في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسباق تحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية، وجوائز أبطال الرياضة من ريبس في فندق أدريس سكاي فيو، ومعرض الإمارات للمعدات الرياضية في مدينة إكسبو، وبطولة جيمناتكس للجمباز الفني في مدرسة جميرا الثانوية.

ويقام سباق نجري لنقرأ المجتمعي يوم السبت 2 مارس في حديقة زعبيل من أمام بوابة 3، وتستضيف مدينة إكسبو دبي فعالية سيغنا للجري واللياقة البدنية، وتقام بطولة اس بي دي للقوة البدنية في فندق هوليداي إن بحديقة دبي للعلوم، وبطولة إف سي سي السابعة للملاكمة في منتدى إف سي سي بمنطقة القوز، ومهرجان المصارعة الحرة في ذا سكوير بمدينة دبي الرياضية، وفعالية كل النجوم للسباحة، وبطولة نجوم المستقبل للسباحة في مدرسة السلام المجتمعية، وبطولة الجمباز الإيقاعي للفتيات في نادي شمس بمنطقة الصفا1، وبطولة الملك والملكة للسباحة في الشاطئ الغربي بنخلة جميرا، وبطولة مدارس دبي للدراجات الهوائية، وسباق برج هيلتون للجري في فندق هيلتون دبي بالممشى جي بي آر.

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