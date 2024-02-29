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مواعيد العمل في الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في دبي خلال شهر رمضان

2/29/2024 8:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت بلدية دبي عن مواعيد العمل في الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في دبي خلال شهر رمضان المبارك:

الحدائق السكنية والساحات


برواز دبي ومدينة الطفل


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