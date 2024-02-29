إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا: قرار رحيل مبابي عن باريس متروك لإدارة النادي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحدث إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، عن الجدل المثار بشأن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بعد حضور اللاعب لحفل العشاء في قصر الإليزيه قبل يومين.
قال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح القرية الأولمبية في باريس اليوم الخميس: "لا.. لم تكن هناك مناقشات مع مبابي حول رحيله عن باريس أثناء حفل العشاء".
وأضاف الرئيس الفرنسي "هذا الموضوع القرار فيه متروك لإدارة النادي".
وكان مبابي (25 عاما) تواجد في حفل عشاء بقصر الإليزيه مساء الثلاثاء حضره ماكرون برفقة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
والتقطت الكاميرات رسالة أمير قطر لمبابي بقوله "حظا سعيدا لك"، بينما داعب الرئيس الفرنسي النجم الباريسي قائلا "ستسبب لنا الكثير من المشاكل".
وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي في 30 يونيو المقبل، ويقال إنه بصدد الرحيل عن الفريق للانتقال إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر، وتردد أيضا أن هناك محاولات لإقناع كيليان مبابي بتجديد عقده على هامش حفل العشاء.
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