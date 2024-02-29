إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا: قرار رحيل مبابي عن باريس متروك لإدارة النادي

تحدث إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، عن الجدل المثار بشأن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بعد حضور اللاعب لحفل العشاء في قصر الإليزيه قبل يومين.

قال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح القرية الأولمبية في باريس اليوم الخميس: "لا.. لم تكن هناك مناقشات مع مبابي حول رحيله عن باريس أثناء حفل العشاء".

وأضاف الرئيس الفرنسي "هذا الموضوع القرار فيه متروك لإدارة النادي".

وكان مبابي (25 عاما) تواجد في حفل عشاء بقصر الإليزيه مساء الثلاثاء حضره ماكرون برفقة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

والتقطت الكاميرات رسالة أمير قطر لمبابي بقوله "حظا سعيدا لك"، بينما داعب الرئيس الفرنسي النجم الباريسي قائلا "ستسبب لنا الكثير من المشاكل".

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي في 30 يونيو المقبل، ويقال إنه بصدد الرحيل عن الفريق للانتقال إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر، وتردد أيضا أن هناك محاولات لإقناع كيليان مبابي بتجديد عقده على هامش حفل العشاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز