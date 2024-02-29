هدد طفلة بالقتل.. اعتقال مشجع لأتلتيكو مدريد بسبب قميص فينيسيوس

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أحد مشجعي أتلتيكو مدريد، باعتباره الشخص الذي يفترض أنه وجه إهانات عنصرية وتهديدات بالقتل لطفلة كانت ترتدي قميص لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل ديربي مدريد في 24 سبتمبر الماضي.

وحدثت هذه الواقعة في محيط ملعب متروبوليتانو قبل بدء المباراة، عندما اقترب الشخص المذكور من الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات، والتي كانت بين ذراعي أحد أفراد أسرتها، وبدأ بإهانتها وضرب ذراع الشخص الذي كان يحملها.

وأفادت الشرطة بأن العديد من مشجعي أتلتيكو مدريد الذين شاهدوا الواقعة، تدخلوا بسرعة لإبعاد هذا الشخص.

وأبلغت رابطة لا ليجا عن الواقعة، وعليه بدأت الشرطة تحقيقا لعبت فيه مقاطع الفيديو التي قدمها صحفي كان متواجدا في مكان الحادث وسجل المشهد، دورا مهما، ما أدى في النهاية للقبض عليه.

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