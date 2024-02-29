الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً والـ22 عالمياً في الحرية الاقتصادية

حلت الإمارات في المركز الـ22 عالمياً والأول عربياً وإقليمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة «هيرتاج فاونديشن».

ويقيم المؤشر في نسخته الثلاثين، الحرية الاقتصادية في 184 دولة بناءً على 12 مؤشراً فرعياً وفقاً لأربع ركائز أساسية هي سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة، بشكل رئيسي.

وبذلك تكون الإمارات تقدمت الدولة مركزين دوليين منذ عام 2022، بمجموع على 71.1 نقطة من 100 في المؤشر الإجمالي، لتحل أيضاً في المركز الأول على مستوى دول المنطقة، تليها قطر في المركز الـ28 عالمياً، والبحرين 54 عالمياً، وسلطنة عمان 56 عالمياً.

وأشار التقرير المصاحب لإصدار المؤشر إلى أن الحرية الاقتصادية ترتبط بشكل كبير بالرفاهية العامة والتي تشمل عوامل مثل الصحة والتعليم والبيئة والابتكار والتقدم المجتمعي وجودة الحكم، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية والقضاء على الفقر.

وعلى المستوى العالمي جاءت سنغافورة في المركز الأول (83.5 نقطة)، تليها سويسرا (83.0)، وأيرلندا (82.6)، وتايوان (80.0) وفي المركز الخامس لوكسمبورج (79.2).





ترتيب الدول بحسب الحرية الاقتصادية مع الدرجة المتحصلة:

1- سنغافورة 83.5

2- سويسرا 83.0

3- أيرلندا 82.6

4- تايوان 80.0

5- لوكسمبورغ 79.2

6- نيوزيلندا 77.8

7- الدنمارك 77.8

8- إستونيا 77.8

9- السويد 77.5

10- النرويج 77.5

11- هولندا 77.3

12- فنلندا 76.3

13- أستراليا 76.2

14- كوريا ج 73.1

15- ليتوانيا 72.9

16- كندا 72.4

17- قبرص 72.2

18- ألمانيا 72.1

19- موريشيوس 71.5

20- لاتفيا 71.5

21- شيلي 71.4

22- الإمارات 71.1