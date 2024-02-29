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خلود الزعابي ضمن طاقم حكام المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات

2/29/2024 7:19:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تُشارك حكمة الساحة الدولية خلود الزعابي (حكم رابع) ضمن طاقم الحكام الذي سيُدير مباراة الأردن ونيبال في نهائي بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، التي ستُقام مساء اليوم "الخميس" على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه المشاركة بعد إدارتها للمباراة الافتتاحية للبطولة التي جمعت منتخبي غوام ونيبال، بعدها شاركت كحكم رابع ضمن الطاقم الذي كُلف بإدارة مباراة لبنان والسعودية،
وقادت طاقم التحكيم في مباراة سوريا وفلسطين، وذلك ضمن مباريات دور المجموعات، فيما شاركت كحكم رابع في مباراة لبنان ونيبال في الدور نصف النهائي للبطولة.

يُذكر ان الحكمة الدولية خلود الزعابي أدارت المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا الثانية للواعدات، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان في شهر ديسمبر الماضي.

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