اتحاد الإمارات لكرة القدم يوقع اتفاقية شراكة مع مجموعة رويال هيلث

وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اتفاقية شراكة مع مجموعة رويال هيلث، التي تُعد من أكبر الشركات الطبية الوطنية في مجال التأهيل الطبي والعلاجي, وتضم مستشفيات تأهيلية ومختبرات وصيدليات ومراكز رعاية منزلية, وغيرها من المنشآت الصحية المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُقدم خدماتها العلاجية نخبة من الأطباء الوطنيين ذوي الخبرات الواسعة.

جرت مراسم التوقيع اليوم في مقر اتحاد الكرة بدبي، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتور محمد الصيعري الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال هيلث، وموظفي الاتحاد ومسؤولي المجموعة.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تعزيز التعاون بين اتحاد الكرة ومجموعة رويال هيلث التي ستعمل على إدارة وتطوير المركز الطبي لاتحاد الكرة بمقره الرئيس في دبي، ليصبح مركزاً طبياً متميزاً بمواصفات عالية ، خاصة في ظل وجود كادر طبي وطني متخصص في الحالات العلاجية المختلفة، ووجود معدات وأجهزة طبية متكاملة ومتطورة لتقديم جميع خدمات تشخيص وعلاج الاصابات الرياضية، والعلاج الطبيعي, وعمليات تأهيل اللاعبين, وكذلك تقديم الخدمات الطبية المتنوعة لبقية أفراد المجتمع.

وفي بداية حفل التوقيع, رحب محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة بمجموعة رويال هيلث وانضمامها إلى قائمة شركاء اتحاد الإمارات لكرة القدم, مؤكداً أن هذه الشراكة تشكل إضافة مهمة, لأنها تعزز التعاون بين المؤسسات الوطنية من أجل خدمة المجتمع.

وأضاف: "إن هذه الاتفاقية تمنحنا فرصة لتعزيز دورنا المجتمعي, وتساعدنا على رفع مستوى الوعي بأهمية ممارسة الرياضة لما لها من أثر إيجابي في تحسين الصحة العامة للأفراد والمجتمع من جميع الأعمار."

وقال: "إن وجود خدمات صحية رياضية متخصصة ورعاية متقدمة ووجود ملاكات طبية يوفر بيئة مناسبة لممارسة الرياضة, حيث يمكن تقديم الأرشادات الصحية ومعالجة الإصابات وتوفير العلاج الطبيعي, وغيرها من الأمور التي تجعل الفرد يمارس الرياضة بأمآن."

وأكد الأمين العام أن اتحاد الكرة حريص على التعاون مع المؤسسات الوطنية, لأن الشراكة تخلق النجاح وتحقق الأهداف المشتركة لمؤسساتنا.

بدوره قال الدكتور محمد الصيعري الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال هيلث: "سعداء بالشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم, وسنضع كل خبراتنا في المجال الطبي لخدمة كرة القدم الإماراتية ومنتسبيها، إن صحة الرياضي أولوية لدى رويال هيلث, وسنعمل مع اتحاد الكرة من أجل مستقبل أفضل للاعبين.

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