«كيو القابضة» تبرم صفقة استحواذ ناجحة على 6 شركات

أبرمت مجموعة كيو القابضة بنجاح اتفاقية بيع وشراء مع شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية، وشركة آي إتش سي كابيتال القابضة.

وبموجب الاتفاقية، تستحوذ مجموعة كيو القابضة على 100% من رأس مال مجموعة من الشركات تشمل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومدن العقارية، وميزا للاستثمارات، والساحل 1 المحدودة، والساحل 2 المحدودة، وأوريكس أكشن ريستريكتد ليمتد المحدودة، إضافة إلى مجموعة من الأصول العقارية الأخرى.



كما تشمل الصفقة أيضاً إصدار إجمالي 25.627.000.000 سند إلزامي قابل للتحويل بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل من شركة إيه دي كيوللاستثمارات العقارية والفندقية التي ستحصل على 17.087.770.000 سندات قابلة للتحويل إلى 6.328.803.704 أسهم جديدة في رأس مال الشركة، ولشركة آي إتش سي كابيتال القابضة التي ستحصل على 8.539.230.000 سندات قابلة للتحويل إلى 3.162.677.778 سهم جديد في رأس مال الشركةوذلك بنسبة تحويل 2.70 سند لكل سهم.



وستساهم عملية الاستحواذ في زيادة رأس مال الشركة إلى 16.347.080.368 درهم عن طريق إصدار 9.491.481.482 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل من المؤسستين. وتعكس زيادة رأس المال الناتجة عن الاتفاقية، التزام مجموعة كيو القابضة بالنمو المستدام، وتمهد لتوسع مالي قوي وديناميكي من شأنه أن يدفع مهمة المجموعة نحو آفاق جديدة.

وقال جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيو القابضة: «يمثل إكمال الاتفاقية مع شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية وشركة آي إتش سي كابيتال القابضة إنجازاً رئيسياً بالنسبة لمجموعة كيو القابضة، ويسلط الضوء على قدراتنا التنافسية في الأسواق العقارية والمالية التي تتميز بالديناميكية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبعاً لإتمام هذه الصفقة، سنواصل إعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد العقاري لإمارة أبوظبي، مع وضع معايير جديدة في مجال الاستثمار الاستراتيجي الذي يتوافق مع خطط التنمية الشاملة للدولة. علاوة على ذلك، سينعكس التوسع الكبير في محفظتنا الدولية على زيادة طموحاتنا في مجال التطوير العقاري وستظل أهدافنا الأساسية قائمة، بحيث تشمل تعزيز المشاريع القائمة وتطويرها ودمج الأنظمة المستدامة في رؤيتنا الاستراتيجية. وبينما نتطلع إلى المستقبل، يسعدنا أن نعلن عن تغيير العلامة التجارية للشركة لتصبح تحت اسم»مدن القابضة«وذلك بعد موافقة اجتماع الجمعية العمومية، ويأتي هذا القرار في أعقاب التزام الشركة المستمر بتنويع محفظتها، وتوسيع تأثيرها، وتحقيق انتشار أوسع».

وأعرب بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو القابضة عن فخره بإنجاز عملية الاستحواذ بقوله: «تمثل اتفاقية الاستحواذ تحولاً كبيراً في نهج أعمال كيو القابضة، حيث تمثل كل من شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية وشركة آي إتش سي كابيتال القابضة شركاء استثمار بارزين على المستوى الإقليمي. ولا شك في أن استحواذنا على هذه الأصول والتحويل اللاحق للسندات يرسي معايير جديدة لإمكانات الاستثمار الاستراتيجي، وهذا ما يمكّن كيو القابضة»قريباً تحت اسم مدن القابضة«من تقييم تطلعاتها من خلال التوسع والدخول في قطاعات جديدة وأسواق دولية جديدة. ونحن ملتزمون بإكمال مسيرة النمو في القطاع العقاري، كما أننا واثقون من أن هذه الاتفاقية ستعزز حضورنا الرائد في السوق».

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