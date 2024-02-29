ارتفاع الأسهم الأوروبية.. وجني الأرباح مستمر في اليابان

ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس بقيادة مكاسب أسهم المواد، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة خلال التداولات في حين سجل المؤشر داكس الألماني القياسي مستوى قياسياً جديداً مرتفعاً 0.2 بالمئة.

وانخفضت أسهم بايرسدورف بنسبة 3.8 بالمئة بعد أن توقعت الشركة المصنعة لمستحضرات نيفيا تباطؤ نمو المبيعات العضوية في عام 2024، بعد زيادة المبيعات العضوية بنسبة 10.8 بالمئة في العام الماضي.

وهوت أسهم شركة أيكسترون الألمانية لصناعة معدات الرقائق 17.2 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 على الرغم من توقعات بمزيد من نمو الإيرادات في عام 2024.

من جهة أخرى، أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد الارتفاع القياسي الذي سجله المؤشر، إلا أنه محا معظم خسائره المبكرة بفعل الطلب على الشراء نتيجة الانخفاضات.

وهبط نيكاي لليوم الثاني وتراجع 0.11 بالمئة ليغلق عند 39166.19 نقطة، بعدما انخفض بما يصل إلى 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة ليتداول تحت مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 22 فبراير .

وقال شوجي هوسوي كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية «أعاد المستثمرون شراء الأسهم بعد انخفاض نيكاي لما دون 39 ألف نقطة».

وتابع «من الأسهم البارزة كان سهم تويوتا، الذي ارتفع على الرغم من قوة الين. وأظهر أن المستثمرين ما زالوا يسعون وراء الشركات الكبرى في اليابان».

وارتفع الين مقابل الدولار بعد أن قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي هاجيمي تاكاتا إن على البنك أن يفكر في تغيير سياسته النقدية فائقة التيسير.

وتخلى سهم تويوتا عن خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع 1.43 بالمئة ويصبح الداعم الأكبر لتغيير اتجاه المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ليغلق مرتفعاً 0.03 بالمئة عند 2675.73 نقطة.

كما عكس سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 1.04 بالمئة.

وقال ريوتارو ساوادا كبير محللي السوق لدى معهد توكاي طوكيو للأبحاث إن المعنويات تضررت بسبب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية والتي أظهرت أن المستثمرين الأجانب تحولوا إلى بائع صافٍ للأسهم اليابانية خلال أسبوع.

وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 200 مليار ين (1.33 مليار دولار) من الأسهم اليابانية في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير، مما وضع نهاية لموجة شراء استمرت سبعة أسابيع.

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