افتتاح قرية الرياضيين بأولمبياد باريس 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
سلمت مفاتيح قرية الرياضيين في أولمبياد باريس الصيفي 2024 إلى منظمي الحدث الرياضي الكبير، مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للموقع اليوم الخميس إيذانا بالافتتاح الرسمي.
وتبلغ مساحة القرية 52 هكتارا وتقع إلى الشمال مباشرة من باريس وستستضيف نحو 14500 رياضي إلى الطواقم المرافقة لهم في الدورة الصيفية قبل أن تستضيف تسعة آلاف رياضي في الدورة البارالمبية بعد ذلك.
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