افتتاح قرية الرياضيين بأولمبياد باريس 2024

سلمت مفاتيح قرية الرياضيين في أولمبياد باريس الصيفي 2024 إلى منظمي الحدث الرياضي الكبير، مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للموقع اليوم الخميس إيذانا بالافتتاح الرسمي.

وتبلغ مساحة القرية 52 هكتارا وتقع إلى الشمال مباشرة من باريس وستستضيف نحو 14500 رياضي إلى الطواقم المرافقة لهم في الدورة الصيفية قبل أن تستضيف تسعة آلاف رياضي في الدورة البارالمبية بعد ذلك.

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