طرق دبي توقع مذكرة تفاهم مع تيرمناس لبدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي لمراقبة ورصد وسائل التنقل المرن بدبي

شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة (تيرمناس) العالمية المتخصصة في مجال الروبوتات والأنظمة التقنية الحديثة، وذلك لبدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي لمراقبة ورصد مخالفات وسائل التنقل المرن في إمارة دبي، اعتبارا من شهر مارس 2024. ووقع مذكرة التفاهم التي جرت على هامش أجندة وفعاليات مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 في دورته الخامسة، كل من: أحمد محبوب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة، والدكتور لينغ شاو، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في شركة تيرمناس.

وتنص الاتفاقية على بدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي لمراقبة ورصد مخالفات وسائل التنقل المرن في إمارة دبي بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي في منطقة شاطئ جميرا 3، وذلك لدراسة أثر التطبيق ومدى إمكانية تعميمه في الفترة المقبلة. وتأتي هذه المبادرة النوعية ضمن سعي الهيئة الرامي إلى تحقيق أهدافها في توفير تنقل آمن وسهل، وتطوير منظومة النقل بأسلوب ذكي ومبتكر، يرتقي بمكانة دبي كأول مدينة على مستوى المنطقة توظف الروبوتات في مراقبة مستخدمي التنقل المرن.

وأكدت الهيئة على أهمية المبادرة والتي تترجم التوجهات الحكومية في تعزيز صدارة دبي ضمن المدن الأذكى عالمياً، وتعكس رؤية دولة الإمارات في تبوء موقع ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2031، وذلك من خلال تحويل المراقبة التقليدية إلى أسلوب حديث ومبتكر، عبر توظيف الروبوت الذكي في مراقبة وسائل التنقل المرن بشكل آني، إلى جانب رصد المخالفات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وربطها بشكل فوري مع مركز التحكم الموحد التابع للهيئة.

وأضافت الهيئة أن الروبوت الذكي سيعمل على مراقبة وسائل التنقل المرن من الدراجات الهوائية و السكوتر الكهربائي، ورصد المخالفات ومشاركتها ودراستها مع شركائنا في القيادة العامة لشرطة دبي، وسيعمل الروبوت الذكي على رصد المخالفات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تشمل (رصد التجمعات بأعداد كبيرة، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الشخصية، ومنها على سبيل المثال عدم ارتداء الخوذة، ورصد السكوترات المهملة والمهجورة في المواقع غير المخصصة، ورصد استخدام السكوتر من قبل شخصين أو أكثر، إلى جانب استخدام السكوتر في المسار المخصص للمشاة).

وتم تزويد الروبوت بأحدث التقنيات ومعايير السلامة، حيث يتمتع بقدرة على رصد المخالفات بنسبة دقة تتجاوز 85%، وتوفير البيانات بشكل لحظي في مدة لا تتجاوز 5 ثواني، وقدرة على تغطية مسافة تصل إلى 2 كم للمنطقة المحيطة بها، فضلا عن فعاليته بمراقبة التنقل المرن في الظروف المناخية المتنوعة، كما زود الروبوت بأجهزة استشعار لضمان وقوف الروبوت عند اقترابه من أي مجسم أو شخص يقترب إليه بدءاً من مسافة 1.5متر، وذلك لضمان الأمن والسلامة للجميع على الطرق في إمارة دبي.

وقال الدكتور لينغ شاو: "يسعدنا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، التي تعتبر شريكاً مثالياً لتلبية طموحنا المشترك في التطوير والاستفادة من التقنيات الخضراء والذكية في تعزيز معايير السلامة لمستخدمي النقل. نحن نؤمن بنجاح هذه الشراكة نظراً لمكانة الهيئة وخبرتنا الطويلة في تطبيق أحدث التقنيات الرائدة مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمدن الذكية، وبناء نظام بيئي مبتكر مفتوح للاقتصاد المستدام والرقمي".

هذا وتواصل الهيئة تنفيذ المبادرات المتميزة لضمان الحد الأعلى من سلامة وراحة مستخدمي وسائل التنقل المرن، والتكامل مع وسائل النقل الجماعي، والمعالم المهمة، لتعزيز دور وسائل التنقل المرن في رحلات الميل الأول والأخير والرحلات القصيرة. كما عملت الهيئة على إصدار قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لعام 2022 بشأن تنظيم استخدام الدراجات في إمارة دبي، وتحديد السرعة عل كل من المسارات والتعامل معها بطريقة مرنة حسب المنطقة والوقت، وتوفير لوحة وترقيم لكل سكوتر مشترك.

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