دبي تستضيف النسخة الأولى من مؤتمر الإبتكار الصحي



انطلقت في دبي أعمال النسخة الأولى من مؤتمر الابتكار الصحي“HiConf” الذي يستكشف مستقبل صناعة الأغذية المستدام ويساط الضوء على تكنولوجيا الأغذية والبروتينات البديلة.

ويعد هذا الحدث أول قمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركز بشكل كامل على الحلول الغذائية الجديدة والمحسّنة والتي تحقق فوائد تحويلية تؤثر في صحة الناس والكوكب.

ويركز جدول أعمال المؤتمر في نسخته الأولى على اتجاهات السوق الناشئة للمواد الغذائية وسلوكيات المستهلكين المتغيرة والابتكارات الثورية في مجال البروتينات البديلة وحلول الإنتاج المستدامة والأخلاقيات المتغيرة التي تعيد تشكيل صناعة الأغذية.

شارك في المؤتمر أكثر من 500 يمثلون نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية والأغذية النباتية والأغذية المستنبتة والمستثمرين والعلامات التجارية الغذائية والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورواد الأعمال من دولة الإمارات وألمانيا والصين وكوريا وهولندا وروسيا وسنغافورة وغيرها من الدول.

ومن أهم المتحدثين الرسميين في المؤتمر المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر وسيرجي إيفانوف المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة "EFKO" وتاو تشانغ المؤسس المشارك والشريك الإداري في "Dao Foods International" وغيرهم من الشخصيات البارزة.

وقال علاء العلي عضو مجلس إدارة مجموعة "Novel Foods".. " نهدف من خلال مؤتمر الابتكار الصحي إلى تسريع تحول العالم نحو أنظمة غذائية صحية وصديقة للبيئة وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى الحفاظ على صحة الإنسان والكوكب عبر توفير البروتينات البديلة والحلوة وتقديم أحدث التقنيات في مجال الاستدامة الغذائية والتغذية الخلوية".

وقالت الدكتورة مانون ليتيك الشريكة المؤسسة لصندوق الجيل الأخضر " نتطلع من خلال مشاركتنا في مؤتمر الابتكار الصحي إلى توسيع نطاق المعرفة المشتركة والخبرات والتجارب لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن التأثير البيئي السلبي للزراعة".

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يتزايد فيه الطلب على منتجات البروتين الحيواني البديلة في جميع أنحاء العالم حيث يشير تقرير من "بنك كريدي سويس" إلى أن سوق اللحوم البديلة ومنتجات الألبان يمكن أن تنمو لتصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2050.

كما يشهد سوق السكر البديل العالمي نمواً أسرع من سوق السكر التقليدي مع معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 5% مقابل 1%.

وأقيم مؤتمر الابتكار الصحي بتنظيم مجموعة "WP Human Capital" بالتعاون والشراكة مع مجموعة "Novel Foods" و"dfv Conference Group وPwC" وغيرهم من الشركاء.





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