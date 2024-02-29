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مصر تتسلم 5 مليارات دولار من صفقة «رأس الحكمة»

2/29/2024 7:19:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، بأن بلاده استلمت 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لاتفاقية الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة «رأس الحكمة».

وأضاف: «من المقرر غداً (الجمعة) تسلُّم 5 مليارات دولار أُخرى. كما تمّ اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين ستحصل مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع».

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.

من جهة أخرى أكد وزير قطاع الأعمال العام أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وقريباً سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.


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