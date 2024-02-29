

وقعت "المدرسة الرقمية" اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، لتعزيز التعاون المشترك وإطلاق مبادرات نوعية ومبتكرة تسهم بدعم تحقيق مستهدفات المدرسة الرقمية لتوفير التعليم للفئات الأقل حظاً حول العالم.

وبموجب الشراكة، أعلنت "أوقاف دبي" عن إطلاق مبادرة صكوك التعليم الرقمي الأولى في العالم بهدف جمع 50 مليون درهم سنوياً سيتم تخصيصها لدعم مشاريع المدرسة الرقمية في مجال التعليم الرقمي، وتعزيز استدامة أثرها الإيجابي.

كما تم الإعلان عن تخصيص أوقاف إضافية بما يساهم في تحقيق استمرار الأثر وتوسيعه، عبر تخصيص مشاريع محددة، والتواصل مع متبرعين محتملين لدعم نشر التعليم عبر هذه المبادرة.

وقع اتفاقية الشراكة ضمن أعمال "القمة العالمية للحكومات 2024" سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، والدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية.

وقال سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي:“إن دعم قطاع التعليم في المجتمعات يأتي ضمن أولويات عمل المؤسسة”.

وأضاف " نسعى من خلال مواصلة التعاون مع المدرسة الرقمية التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى المساهمة في توفير فرص التعليم الرقمي للطلبة غير القادرين، لذا فقد ارتأينا تخصيص وقف استثماري تعليمي لتصرف عوائده على دعم مبادرات ومشروعات المدرسة الرقمية، إضافة إلى إطلاق استقطاب وقفي مبتكر ضمن مشروع "صكوك التعليم الوقفي" لتوجيه عوائده بشكل دوري لدعم مشروع المدراس الرقمية".

وأوضح المطوع أن التعاون مع المدرسة الرقمية يأتي انسجاماً مع استراتيجية الوقف في إمارة دبي الرامية إلى تحقيق استدامة عطاء الوقف واستمرار أثره وتعظيم عوائده، وتعزيز ريادة العمل الوقفي من خلال إطلاق مبادرات وقفية إبداعية تصل إلى العالمية وتسهم في تحقيق المنفعة ضمن مختلف المجتمعات بما يرسخ دعائم التضامن الإنساني الذي تنشده دولة الإمارات.

من جانبه، أكد الدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية أن الشراكة مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، تترجم حرص المدرسة الرقمية على الاستفادة من التجارب المبتكرة في تنفيذ مشاريع نوعية تدعم استمرارية مبادراتها، بما يساهم في تحقيق المستهدف الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم "رعاه الله" بأن تصل المدرسة إلى مليون طالب حول العالم بنهاية 2026.

وتهدف "المدرسة الرقمية" إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى توفير فرص التعلم للطلاب في أي مكان حول العالم، وتقديم منهج تعليمي رقمي متكامل ومرن ومعتمد لمختلف المراحل الدراسية يراعي الاحتياجات الشخصية للطلاب، بالاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية معززة بالتقنيات الرقمية المتقدمة، حيث وصل عدد المستفيدين من المدرسة الرقمية أكثر من 100 ألف طالب في 8 دول حول العالم، وتم تدريب وتأهيل أكثر من 1500 معلم رقمي.

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