إيقاف الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس أربعة أعوام بسبب المنشطات

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وسائل إعلام إيطالية اليوم الخميس، إن بول بوغبا لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي، عوقب بالإيقاف لمدة أربعة أعوام بسبب مخالفته لوائح المنشطات، بعد الاستجابة لطلب الادعاء الإيطالي بإيقافه لهذه المدة.
وكانت المحكمة الإيطالية لمكافحة المنشطات أوقفت بوغبا بصفة مبدئية سبتمبر الماضي، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة رياضيًا.
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