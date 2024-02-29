إيقاف الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس أربعة أعوام بسبب المنشطات

قالت وسائل إعلام إيطالية اليوم الخميس، إن بول بوغبا لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي، عوقب بالإيقاف لمدة أربعة أعوام بسبب مخالفته لوائح المنشطات، بعد الاستجابة لطلب الادعاء الإيطالي بإيقافه لهذه المدة.

وكانت المحكمة الإيطالية لمكافحة المنشطات أوقفت بوغبا بصفة مبدئية سبتمبر الماضي، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة رياضيًا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز