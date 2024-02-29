المالية: لا تغيير على أسعار المحروقات لشهر آذار

المالية: لا تغيير على أسعار المحروقات لشهر آذار
التاريخ
2/29/2024 7:09:12 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت الهيئة العامة للبترول اليوم الخميس، أسعار المحروقات لشهر آذار المقبل.
وأوضحت الهيئة، وفق بيان صادر عن وزارة المالية، أنه لم يطرأ تغيير على أسعار المحروقات لشهر آذار، إذ يباع لتر البنزين 95 بـ6.99 شيقلا، ولتر السولار والكاز بـ6.49 شيقلا.
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