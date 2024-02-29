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المالية: لا تغيير على أسعار المحروقات لشهر آذار

2/29/2024 7:09:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت الهيئة العامة للبترول اليوم الخميس، أسعار المحروقات لشهر آذار المقبل.

وأوضحت الهيئة، وفق بيان صادر عن وزارة المالية، أنه لم يطرأ تغيير على أسعار المحروقات لشهر آذار، إذ يباع لتر البنزين 95 بـ6.99 شيقلا، ولتر السولار والكاز بـ6.49 شيقلا.




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