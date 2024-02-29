المالية: لا تغيير على أسعار المحروقات لشهر آذار

وأوضحت الهيئة، وفق بيان صادر عن وزارة المالية، أنه لم يطرأ تغيير على أسعار المحروقات لشهر آذار، إذ يباع لتر البنزين 95 بـ6.99 شيقلا، ولتر السولار والكاز بـ6.49 شيقلا.

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