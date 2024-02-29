تقارير: قانون التجنيد من شأنه دفع الحريديين لإسقاط حكومة نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، أقوال وزير الجيش يوآف غالانت، أمس، حول "قانون التجنيد" بأنها "قنبلة سياسية"، وتشكل "التهديد السياسي الأكبر" أمام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واحتمال سقوط حكومته.

وأعلن غالانت، أمس، أنه لن يسمح بتقديم "قانون التجنيد"، لإلزام الحريديين بالخدمة العسكرية، من دون موافقة جميع أحزاب الائتلاف، واعتبر أنه يمنح بذلك لرئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، حق الفيتو في حال رفضت الأحزاب الحريدية صيغة القانون الذي تطرحه "المعسكر الوطني"، وفضلت التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة.

وفي هذه الأثناء، لم يتطرق نتنياهو إلى هذا الموضوع، فيما أشارت وسائل الإعلام إلى أنه يتعين التصويت على "قانون التجنيد" حتى موعد أقصاه نهاية آذار/مارس المقبل. كما يمتنع رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، وحزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، عن التعقيب على الموضوع.

وقال قياديون في حزب الليكود، اليوم، إن "صمت الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت ليس مفهوما. ورغم أننا لم نحب ما فعله غالانت، لكننا نؤمن بالتجنيد للجميع في هذه الفترة، ومن الأفضل أن يشارك سموتريتش وبن غفير في المجهود الإعلامي" من أجل سن القانون.

من الجهة الأخرى، رحبت كتلة "المعسكر الوطني" بتصريح غالانت. وقال عضو الكنيست من هذه الكتلة، ماتان كهانا، إن "غالانت أثبت شجاعة. وهو يقول وينفذ الأمر الصائب. وهو يدرك أن صيغة قانوننا هي الصيغة الوحيدة الجدية والواقعية".

وقال غانتس، أمس، إنه "يتعين على جميع فئات المجتمع الإسرائيلي المشاركة بحق الخدمة. وهذه ضرورة أمنية وقومية واجتماعية. وسنعمل مع وزير الجيش غالانت وجميع الكتل في الكنيست وجميع فئات المجتمع الإسرائيلي كي ندفع قانون خدمة إسرائيلية بتوافق واسع وبأسرع وقت".

ويوم الإثنين الماضي، قدم الوزيران من حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، خطتهما لتجنيد الحريديين في الجيش الإسرائيلي، واشترطا دعمهما لجهود الحكومة لتمديد فترة الخدمة العسكرية، بقبول خطتهما التي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين تم تجنيدهم تدريجيا على مدار السنوات الـ10 المقبلة.

وألغت المحكمة في العام 2017، قانون التجنيد الذي كان قد سُن في 2015 ويعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أنه يمس بالمساواة، ومنذ ذلك الحين حصل الكنيست على أكثر من تمديد لإعفاء الحريديم لكن دون التوصل إلى صيغة قانون متفق عليه؛ وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للحريديين، الشهر المقبل.