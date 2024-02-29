الاحتلال يغلق مدخلين لمدينة بيت جالا غرب بيت لحم
التاريخ
2/29/2024 7:09:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الخميس مدخلين، لمدينة بيت جالا غرب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال أغلقت طريقي السدر والإسكان غرب المدينة، وهما يفضيان إلى شارع 60 بالسواتر الترابية بشكل كامل.
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