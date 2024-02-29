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الاحتلال يغلق مدخلين لمدينة بيت جالا غرب بيت لحم

2/29/2024 7:09:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الخميس مدخلين، لمدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال أغلقت طريقي السدر والإسكان غرب المدينة، وهما يفضيان إلى شارع 60 بالسواتر الترابية بشكل كامل.


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