إطلاق منصة رقمية لمونديال الأندية 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إطلاق منصة رقمية جديدة لتعريف الجماهير بأحدث معلومات التأهل وأخبار المنافسات، التي تخوضها الأندية حول العالم في سبيل التأهل إلى النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للاندية المقررة إقامتها عام 2025.‎قال "فيفا" عبر موقعه الرسمي : "هذه الأداة بمثابة منصة شاملة لا تقتصر فائدتها على جماهير المستديرة الساحرة فحسب، بل ستكون مرجعاً لممثلي وسائل الإعلام ومختلف الجهات الفاعلة التي ستشارك في هذه البطولة العالمية الجديدة، إذ تُعرف كافة المستخدمين على هوية الأندية التي ضمنت المشاركة وتلك التي لا تزال الفرصة أمامها لحجز تذكرة التأهل إلى بطولة مونديال الأندية، التي ستشهد تنافس 32 فريقا على اللقب العالمي وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف أن تلك المنصة الرقمية، المتوفرة على الموقع الإلكتروني للفيفا تضمن سبعة أقسام مختلفة، حيث توجد في القسم الرئيسي قائمة بكل الأندية التي تأهلت للبطولة، سواء عبر نيلها اللقب القاري أو من خلال مسار ترتيب الأندية على مستوى قاراتها.وتتفرع من القسم الرئيسي ستة أقسام ثانوية يُخصص كل منها إلى اتحاد قاري مختلف، بحيث توفر للمستخدمين فرصة الغوص في تفاصيل مسار التأهل لكل ناد بحسب منطقته الجغرافية.



و‎تشمل هذه الأداة الجديدة معلومات حول كيفية تأهل الأندية، بما في ذلك عدد المراكز المخصصة لكل اتحاد قاري، ومعايير التأهل، وغيرها من الجوانب المتعلقة بهذه البطولة الحديثة التي ستدخل التاريخ الكروي من بابه الواسع، لكونها النسخة الأولى من البطولة والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو .2025



‎وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول البطولة في وقت لاحق من عام 2024، بما في ذلك كافة المعلومات المتعلقة بكأس البطولة والمدن المستضيفة والهوية البصرية لهذا الحدث الكروي وقرعة المنافسات.



يذكر أن الأندية التي تأهلت رسميا للبطولة هي الأهلي المصري والوداد المغربي والهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ‎ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، ‎بورتو وبنفيكا من البرتغال، ومونتيري المكسيكي.



‎وصعد أيضا كل من سياتل ساوندرز الأمريكي، وكلوب ليون المكسيكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والثلاثي بالميراس وفلامينجو وفلومينينسي من البرازيل.

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