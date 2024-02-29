بمبادرة أردنية .. دول عربية وعالمية تنضم لعمليات الإنزال الجوي المباشر على غزة

MENAFN - Al Wakeel News)

بعد المبادرات الأردنية النوعية ، والتي جاءت بتوجيهات ملكية ، وتنفيذ القوات المسلحة الاردنية عبر سلاح الجو الملكي بإنزال المساعدات الاغاثية والغذائية على الأشقاء في قطاع غزة والتي تجاوزت تأخير ايصال المساعدات وتدمير الاحتلال الاسرائيلي لشبكة الطرق في القطاع والتي شكلت هذه المبادرة نموذجاً للعديد من دول العالم والمنطقة التي سارعت للتنسيق مع الأردن لتنفيذ المزيد من هذه الانزالات .



وكانت القوات المسلحة الأردنية اعلنت يوم الاثنين الماضي عن تنفيذ أكبر عملية إسقاط جوي مباشر للمساعدات على قطاع غزة من شمالها إلى جنوبها وعلى طول ساحلها، لتنضم مجموعة من الدول العربية والعالمية لدعم هذه العمليات.



وللمرة الثانية ، شارك القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في عمليات إنزال جوي جديدة على القطاع بمشاركة مصرية واماراتية لأول مرة، وأكد جلالته حينها أن ما يقدمه الأردن للأشقاء الفلسطينيين هو واجب، ولن يلتفت لبعض المشككين.



التجربة الاردنية كانت ملهمة للعديد من دول العالم قبل ذلك ، حيث نفذ الأردن منذ السادس من تشرين ثاني الماضي العديد من الانزالات الجوية المختلفة والتي جاءت بمشاركة فرنسية وهولندية وبريطانية .



واليوم الخميس أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن تنفيذ عمليتين إنزال جديدة بمشاركة من البحرين وسلطنة عُمان ، لتضاف هذه العملية الى سجل الانزالات النوعية التي نفذها الاردن بمشاركة الدول والتي وصلت حتى الآن الى نحو 20 انزال جوي حمل مساعدات اغاثية وغذائية وطبية.



فيما اعلن الجيش المصري اليوم الخميس عن عزمه تنفيذ عملية اسقاط جوي الليلة في سماء غزة بمشاركة الامارات بعد ان نفذ يوم الثلاثاء إسقاط جوي لأطنان من المساعدات على قطاع غزة.



المبادرة الاردنية كانت محط انظار اهم دول العالم ، حيث نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الخميس عن 4 مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إسقاط مساعدات جوا على غزة مع تزايد صعوبة توصيل المساعدات بريا.



ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين ترحيب البيت الأبيض بفكرة إنزال المساعدات جوا على غزة بعد "قيام الأردن بجولات عدة من الإنزالات".



وأرجع موقع أكسيوس تباطؤ دخول المساعدات إلى غزة للقيود الإسرائيلية واستهداف موظفي الإغاثة وأفراد الشرطة المرافقين لقوافل المساعدات.



ايضاً ، اعلنت كندا اليوم الخميس أنها ستنضم إلى بريطانيا وفرنسا وهولندا والأردن ومصر في تمويل وتنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.



ونقلت وسائل اعلام عالمية ان الحكومة الكندية ستعمل على إسقاط المساعدات جوا على غزة في أقرب وقت ممكن، وتبحث عن افضل الطرق لتنفيذ ذلك.



وثَّمن ناشطون داخل وخارج الأردن موقف الأردن الداعم للشعب الفلسطيني، ورحَّبوا بالمساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة، معبرين عن فرحهم وتقديرهم لهذه الجهود التي تساهم في صمود الاشقاء في غزة بوجه العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر على القطاع منذ 146 يومًا.

