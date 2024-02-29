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نابولي يكتسح ساسولو بالدوري الايطالي

2/29/2024 7:08:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد نابولي لدرب الانتصارات في "السيري آ"، بعد أن قلب تأخره خارج قواعده أمام ساسولو بهدف، إلى فوز عريض 6-1، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 21 من الدوري الإيطالي.
على ملعب تريكولوري، تقدم أصحاب الأرض أولاً في النتيجة منذ الدقيقة 19، بتوقيع لاعب الوسط الصربي يوروش راتشيتش.
وجاء الرد قاسياً من فريق الجنوب بثلاثة أهداف، كان بطلها النجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 31 و41، بينما سجل المدافع الألباني أمير رحماني هدف "بداية الريمونتادا" في الدقيقة 29.
وفي الشوط الثاني، واصل أوسيمين مسلسل التألق بالهدف الشخصي الثالث "هاتريك"، والرابع لبطل إيطاليا بعد دقيقتين من بداية الشوط، ليرفع رصيده في الدوري إلى 11 هدفاً، ثم جاء الدور على النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي تكفل بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 51 و76.
وبهذا الانتصار العريض، يستعيد "الآتزوري" طعم الانتصارات بعد خسارة وتعادلين، وهو الفوز الثاني له في آخر 5 جولات.
ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 40 نقطة يأتي بها تاسعاً، بينما واصل ساسولو مسلسل نزيف النقاط للجولة السابعة توالياً، بخسارة هي الثالثة توالياً، الـ16 هذا الموسم، الرابعة في آخر 5 مباريات.
وكان الفوز الأخير الذي تذوقه ساسولو في الجولة 19 بهدف على فيورنتينا بداية هذا العام.
وتجمد رصيد الفريق عند 20 نقطة يظل بها قابعاً في منطقة الخطر.

ملاعب

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