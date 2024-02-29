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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

2/29/2024 7:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 29-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري 2023-2024 على ملعب "سان ماميس".
كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X أتلتيكو مدريد – 11.30 مساء - SSC1 HD
الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الرائد X الفيحاء – 5 مساء - SSC HD
الوحدة X التعاون – 5 مساء - SSC1 SD
النصر X الحزم – 8 مساء - SSC1 HD
الدوري المصري
الزمالك X الداخلية – 8 مساء
سموحة X مودرن فيوتشر – 8 مساء
كأس فرنسا
لو بوي X رين – 10.45 مساء

ملاعب

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