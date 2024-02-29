مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 29-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري 2023-2024 على ملعب "سان ماميس".
كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X أتلتيكو مدريد – 11.30 مساء - SSC1 HD
الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الرائد X الفيحاء – 5 مساء - SSC HD
الوحدة X التعاون – 5 مساء - SSC1 SD
النصر X الحزم – 8 مساء - SSC1 HD
الدوري المصري
الزمالك X الداخلية – 8 مساء
سموحة X مودرن فيوتشر – 8 مساء
كأس فرنسا
لو بوي X رين – 10.45 مساء
ملاعب
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