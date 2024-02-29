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النصر يستضيف الحزم بالدوري السعودي

2/29/2024 7:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستضيف فريق النصر، نظيره الحزم، الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة 22 من منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي 2024.
ويحتل النصر المركز الثاني ووصافة جدول ترتيب الدورى السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة ، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر ، فيما يحل الحزم في المركز 18 والأخير برصيد 14 نقطة فقط.
ويطمح النصر في الفوز لمواصلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية، واستمرار الضغط على المتصدر الهلال ليحقق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2018-2019.
ويعاني الحزم في المركز الأخير في الدوري السعودي، كما خسر أمام العالمي في لقاء الدور الأول بخماسية لهدف، ويعود آخر انتصار للحزم على النصر إلى سبتمبر 2019 في الجولة الخامسة من الدوري السعودي وكانت بهدف نظيف.
ويواصل "العالمي" الزحف خلف متصدر ترتيب الدوري الهلال، ويزيد الفوز على الحزم من الضغوطات على "الزعيم الأزرق" قبل الكلاسيكو المرتقب يوم الجمعة أمام الاتحاد، ومعها قد يتعثر الهلال أخيرًا ويتذلل الفارق.

ملاعب

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