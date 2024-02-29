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أتلتيكو مدريد يواجه بيلباو في إياب نصف نهائي كأس الملك

2/29/2024 7:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا على أتلتيك بيلباو الساعة 11:30 من مساء اليوم الخميس، على ملعب "سان ماميس"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري 2023-2024.
انتهت مباراة الذهاب بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو بخسارة الروخي بلانكوس 0-1 في معقله ووسط جماهيره بملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو".
يلعب أتلتيكو مدريد مباراة اليوم أمام الفريق الباسكي تحت ضغط كبير من أجل تعويض الخسارة بهدف في الإياب وهو ما سيصعب مهمة كوماندوز مدريد في هذه المباراة.
فيما سيدخل بيلباو اللقاء بثقة كبيرة بعد وضع قدمًا في المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.
خاض الروخي بلانكوس مشوارًا مميزًا في بطولة كأس الملك الموسم الجاري، ونجح في الإطاحة بجاره ريال مدريد من دور الـ 16 ثم إشبيلية بدور الـ 8.
ونفس الأمر بالنسبة لأتلتيك بيلباو صاحب الأرض في مباراة اليوم، والذي أقصي برشلونة من الدور ربع النهائي للبطولة.
يتمسك الأتليتي بفرصة الوصول إلي اللقب الحادي عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد التتويج بها أخر مرة في موسم 2012-2013.
كما يحلم أتلتيك بيلباو في التأهل إلي المباراة النهائية بكأس الملك، وإنتزاع اللقب الـ 14 في تاريخ الباسكي من بطولة كأس الملك.

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