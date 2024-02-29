ليفربول يعلن تأجيل مباراة إيفرتون في الدوري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي ليفربول تأجيل مواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ضمن لقاءات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج" التي كانت مقرر لعبها يوم 17 مارس القادم، وذلك بعد تأهل الريدز لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وقال حساب ليفربول الرسمي عبر منصة X: "بعد التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تم تأجيل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 مارس وسيُحدد موعدها الجديد لاحقًا".
ملاعب
MENAFN29022024000208011052ID1107916558
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.