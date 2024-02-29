Thursday, 29 February 2024 04:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليفربول يعلن تأجيل مباراة إيفرتون في الدوري

2/29/2024 7:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي ليفربول تأجيل مواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ضمن لقاءات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج" التي كانت مقرر لعبها يوم 17 مارس القادم، وذلك بعد تأهل الريدز لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وقال حساب ليفربول الرسمي عبر منصة X: "بعد التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تم تأجيل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 مارس وسيُحدد موعدها الجديد لاحقًا".

ملاعب

MENAFN29022024000208011052ID1107916558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث