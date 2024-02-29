ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد في غزة إلى 104

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد إلى 104 موضحا ان الساعات المقبلة قد تشهد ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد.
واضاف ان الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الإصابات الخطيرة في مجزرة الرشيد وغالبية الإصابات في مجزرة الرشيد كانت في المناطق العلوية من الجسم.
واشار ان الاحتلال يمنع دخول الوقود لمستشفيات شمال القطاع.
وبين ان قطاع غزة يعاني من سوء تغذية ما يعرض حياة الآلاف لموت محقق.
واضاف بأن أكثر من 450 مريضا بالفشل الكلوي في شمال غزة لا يجدون العلاج.
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