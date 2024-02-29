ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد في غزة إلى 104

MENAFN - Al Wakeel News)اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد إلى 104 موضحا ان الساعات المقبلة قد تشهد ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد.



واضاف ان الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الإصابات الخطيرة في مجزرة الرشيد وغالبية الإصابات في مجزرة الرشيد كانت في المناطق العلوية من الجسم.

واشار ان الاحتلال يمنع دخول الوقود لمستشفيات شمال القطاع.



وبين ان قطاع غزة يعاني من سوء تغذية ما يعرض حياة الآلاف لموت محقق.



واضاف بأن أكثر من 450 مريضا بالفشل الكلوي في شمال غزة لا يجدون العلاج.