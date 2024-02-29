الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 1300 عسكري وإسقاط 93 مسيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 1300 عسكري أوكراني وإسقاط 93 مسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وبلغت خسائر العدو 50 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

- على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وتم صد 4 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 600 عسكري و3 دبابات بينها "ليوبارد" ألمانية وناقلات جند مدرعة منها ناقلة M113 أمريكية، وأسلحة ومدافع غربية وغيرها من المعدات العسكرية.

- على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتطهير مواقع هامة وبلغت خسائر العدو 495 عسكريا و7 دبابات ومدرعات ومعدات وأسلحة عسكرية ومدافع غربية.

- على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 105 عسكريين وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.



- على محور خيرسون عززت القوات الروسية مواقعها وبلغت خسائر العدو 50 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له ومحطة إلكترونية Bukovel-AD. كما تم القضاء على مجموعة إنزال أوكرانية حاولت التسلل عبر جزيرة تيندرا وبلغت خسائر العدو 25 عسكريا وتم أسر جندي واحد.



- تم تدمير مركز قيادة المجموعة التكتيكية للقوات الأوكرانية ومركزي تحكم، ونظام S300 للدفاع الجوي و3 مستودعات للذخيرة.



- أسقطت دفاعاتنا 9 صواريخ HIMARS أمريكية وقنبلتين موجهتين JDAM بريطانية.



- إسقاط 93 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

RT