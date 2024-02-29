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أهلي جدة في ورطة بسبب موسيماني

2/29/2024 7:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم يتخلص الأهلي من أزماته وورطاته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، آخرها حصول المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على حكم من "فيفا" بشأن حصوله على حقوقه المتأخرة لدى النادي السعودي.
وأفادت صحيفة "إيديسكي تايمز" الجنوب إفريقية، أن موسيماني المدير الفني السابق للأهلي فاز بشكواه ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرة إلى أن "فيفا" ألزم النادي الجداوي على دفع 1.5 مليون دولار تقريبا للمدرب الجنوب إفريقي.
المدرب الحالي لفريق أبها تولى تدريب الأهلي خلال تواجده في دوري يلو السعودي الموسم الماضي، وقاده بنجاح للفوز باللقب والعودة لدوري روشن، وفسخ النادي الصيف الماضي عقده رغم وجود بند يسمح بتمديده تلقائيا حال الصعود لدوري المحترفين.
فيفا أوضح في بيانه الذي نقلته الصحيفة أن مبلغ الـ1.5 مليون دولار هو مجموع مستحقات المدرب التي لم يحصل عليها إلى جانب فائدة 5%، وكذلك تعويض عن فسخ العقد من طرف واحد، وأيضا قيمة مكافآت منصوص عليها في العقد وأصبحت مستحقة للمدرب بعد فوزه باللقب ونجاحه في إعادة الفريق لدوري المحترفين.
كما قالت صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت لاحق إن الحكم الصادر من الفيفا سيمنح أهلي جدة مهلة مقدرة بـ 21 يوما من أجل الاستئناف على القرار.

ملاعب

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