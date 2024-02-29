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جيش الاحتلال: الفلسطينيون اقتربوا من قواتنا وجنودنا ردوا بإطلاق النار

2/29/2024 7:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "مئات الفلسطينيين اقتربوا من قواتنا أثناء تسلّم مساعدات شمالي غزة، والجنود ردّوا بإطلاق النار".


وأضاف أنه يُجري تحقيقا في الحادثة التي وقعت عند دوار النابلسي غربي غزة.


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