جيش الاحتلال: الفلسطينيون اقتربوا من قواتنا وجنودنا ردوا بإطلاق النار

جيش الاحتلال: الفلسطينيون اقتربوا من قواتنا وجنودنا ردوا بإطلاق النار
التاريخ
2/29/2024 7:08:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "مئات الفلسطينيين اقتربوا من قواتنا أثناء تسلّم مساعدات شمالي غزة، والجنود ردّوا بإطلاق النار".
وأضاف أنه يُجري تحقيقا في الحادثة التي وقعت عند دوار النابلسي غربي غزة.
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